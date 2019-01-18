Сколько Украина заплатила за газовую зависимость от России: в "Нафтогазе" обнародовали сумму

Украина потеряла от газового контракта с Россией в 2009 году не менее 32 миллиардов долларов, что составляет 61 тысячу гривен на каждую украинскую семью. Кроме того, такие соглашения с Кремлем стали одним из предпосылок дальнейшей оккупации.

Такое заявление сделал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев во время брифинга в Киеве.

Читайте также: Газовый конфликт России и Украины: Москва прибегла к шантажу

"Украина фактически стала зависимой от политических скидок. Мы все помним политические переговоры. И контракт на приобретение газа был одним из элементов или главных инструментов, которыми Российская Федерация активно и относительно успешно давила на Украину", – отметил он.

Как подчеркнул руководитель "Нафтогаза", газовый контракт с Россией от 2009 года стоил Украине безвозвратных потерь в 32 миллиарда долларов.

"Эта цифра складывается из переплат и штрафов. А в пересчете на каждую украинскую семью она составляет примерно 61 тысячу гривен", – добавил Коболев.

По его словам, убытки могли быть еще больше, однако благодаря победе в Стокгольмском арбитраже "удалось спасти 94,7 миллиардов долларов, или 177 тысяч гривен на семью".

Завышеная базовая цена контракта в 450 долларов за 1000 кубических метров в рыночной на тот момент цены в Германии в 360 долларов сделала Украину заложницей политической скидки от России. В итоге это привело к Харьковским оглашениям 2010 года по продлению аренды базы Черноморского флота и скидке декабря 2013 года в обмен на отказ от евроинтеграции,

– отметил Коболев и добавил, что эти скидки стали предпосылкой дальнейшей оккупации.

Также он заявил, что аналогично Россия использовала газ для политического давления во взаимоотношениях с Беларусью, Грузией, Арменией и Молдовой.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогаза", российский монополист должен заплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.



7 июня "Газпром" обжаловал арбитражное решение, а 13 июня Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил это ходатайство и одобрил приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража.



Однако уже 18 июня "Нафтогаз" подал апелляцию в суд Швеции, который издал приказ о приостановлении процедуры исполнения решения арбитража по ходатайству "Газпрома".

Что известно о газовых соглашениях 2009 года между Украиной и Россией?В конце 2008 года возникла очередная российско-украинская газовая война. В частности, после возвращения на пост премьера в 2007 году Юлия Тимошенко стремилась убрать с газового рынка Украины "РосУкрЭнерго" (компания по перепродаже природного газа на территории Украины, а также Восточной и Центральной Европы), которая с 2004-го по 2009 год была посредником по поставкам газа в Украину и Европу. 2 октября 2008 года премьер-министры РФ и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко соответственно подписали Меморандум, предусматривающий ликвидацию посредников в торговле газом между странами. Также он подробно определял условия будущих контрактов по поставкам газа в Украину на ближайшие годы.



В декабре 2008 года ситуация в газовой сфере вновь обострилась. Дело в том, что Москва начала ультимативно требовать погашения долга, которые имела компания "РосУкрЭнерго" перед российской стороной – 2,4 миллиарда долларов за поставленный газ в 2008 году (в частности, "РосУкрЭнерго" не заплатила за 11 миллиардов кубометров газа, которые были закачаны в хранилища Украины).



В итоге под угрозой неподписания оказался договор о поставках газа в Украину на 2009 год – свои требования относительно цены на газ выдвигали, как Украина, так и Россия. А с 9:00 1 января 2009 года "Газпром" в полном объеме прекратил поставки газа в Украину. Одновременно с 1 по 18 января произошло существенное сокращение поставок газа в страны Центральной и Восточной Европы, в Украине предприятия теплокоммунэнерго работали на пределе возможностей и из-за холодов возникла угроза коллапса всей украинской системы ЖКХ.



18 января 2009 года в результате пятичасовых переговоров премьер-министры Путин и Тимошенко договорились о возобновлении транспортировки газа в Украину и страны ЕС. Согласно новых газовых контрактов, базовая цена на российский природный газ для Украины составила 450 долларов США за 1000 кубических метров, было закреплено монополию России ("Газпрома") на поставку газа в Украину, а также предусмотрены штрафы для украинской стороны в случае недобора российского газа по объему, указанного в контракте.

Что такое Харьковские соглашения?Это соглашение между Киевом и Москвой по вопросу пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Документ подписали 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашние президент Украины Виктор Янукович и российский лидер Дмитрий Медведев. Согласно этим договоренностям, срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе был продлен с 2017-го до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения. Кроме того, было установлено арендную плату за пребывание флота – в частности, ежегодные платежи в 100 миллионов долларов, начиная с 2017 года. Как указано в самом соглашении, срок пребывания флота увеличен в обмен на удешевление для Украины российского газа путем применения скидки в виде аннулирования таможенных пошлин. Харьковская сделка вызвала весьма неоднозначную реакцию в украинском обществе. К примеру, большинство аналитиков расценили ее как противоречащую Конституции Украины.