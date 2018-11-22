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      Сколько украинцев дают взятки и где чаще всего с ними сталкивались: потрясающие цифры

      96 Читати новину українською

      Украинцы хотят от любой власти в Украине, чтобы она поборола коррупцию. Об этом свидетельствует и опрос. Но для некоторых со взяточничеством стоит бороться только в том случае, когда оно не затрагивает собственные интересы. А как только понятие "дать на лапу" переходит в персональную заинтересованность – коррупцию можно оправдывать.

      17% – столько украинцев считает, что ради блага семьи можно дать взятку.

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      9% граждан приветствуют взяточничество, если вопрос имеет существенное общественное значение.

      хабарі
      Некоторые позволяют взяточничество, если у него есть общественное значение

      62,7% украинцев назвали медицину наиболее коррумпированной сферой.

      хабарі
      Медицина - коррумпированная система

      39,7% респондентов сказали, что сталкивались со взяточничеством в Государственной автомобильной инспекции. 38,6% - в получении госжилья.

      хабарі
      Взятки в Государственной автомобильной инспекции

      30,3% украинцеввстречали коррупции при контактах с представителями прокуратуры, 30,3% - при контактах с представителями судебной системы.

      хабарі
      Коррупция в правоохранительной системе

      Данные исследования: КМИС.

      Теги: Новости Украины социологическое исследование Взятка
      Источник: 24 канал
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