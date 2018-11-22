Сколько украинцев дают взятки и где чаще всего с ними сталкивались: потрясающие цифры

Украинцы хотят от любой власти в Украине, чтобы она поборола коррупцию. Об этом свидетельствует и опрос. Но для некоторых со взяточничеством стоит бороться только в том случае, когда оно не затрагивает собственные интересы. А как только понятие "дать на лапу" переходит в персональную заинтересованность – коррупцию можно оправдывать.

17% – столько украинцев считает, что ради блага семьи можно дать взятку. Читайте также: Сколько украинцев знают, что такое Томос: неожиданные данные 9% граждан приветствуют взяточничество, если вопрос имеет существенное общественное значение.

Некоторые позволяют взяточничество, если у него есть общественное значение 62,7% украинцев назвали медицину наиболее коррумпированной сферой.

Медицина - коррумпированная система 39,7% респондентов сказали, что сталкивались со взяточничеством в Государственной автомобильной инспекции. 38,6% - в получении госжилья.

Взятки в Государственной автомобильной инспекции 30,3% украинцеввстречали коррупции при контактах с представителями прокуратуры, 30,3% - при контактах с представителями судебной системы.

Коррупция в правоохранительной системе Данные исследования: КМИС.