Сколько украинцев дают взятки и где чаще всего с ними сталкивались: потрясающие цифры
Украинцы хотят от любой власти в Украине, чтобы она поборола коррупцию. Об этом свидетельствует и опрос. Но для некоторых со взяточничеством стоит бороться только в том случае, когда оно не затрагивает собственные интересы. А как только понятие "дать на лапу" переходит в персональную заинтересованность – коррупцию можно оправдывать.
17% – столько украинцев считает, что ради блага семьи можно дать взятку.
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9% граждан приветствуют взяточничество, если вопрос имеет существенное общественное значение.
Некоторые позволяют взяточничество, если у него есть общественное значение
62,7% украинцев назвали медицину наиболее коррумпированной сферой.
Медицина - коррумпированная система
39,7% респондентов сказали, что сталкивались со взяточничеством в Государственной автомобильной инспекции. 38,6% - в получении госжилья.
Взятки в Государственной автомобильной инспекции
30,3% украинцеввстречали коррупции при контактах с представителями прокуратуры, 30,3% - при контактах с представителями судебной системы.
Коррупция в правоохранительной системе
Данные исследования: КМИС.