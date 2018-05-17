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Сколько украинцев купили билеты на Чемпионат мира по футболу в России

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Билеты на ЧМ-2018 в России
Билеты на ЧМ-2018 в России

Уже вскоре в России стартует Чемпионат мира по футболу. Посетить футбольные матчи, а значит и страну-агрессор, планирует немало украинцев.

По данным ФИФА, количество украинцев, которые уже имеют билеты на матчи Чемпионата мира-2018 в России, составляет 5,2 тысячи человек. Об этом сообщает "Футбол24".

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При этом в ФИФА не конкретизируют, из каких именно регионов Украины поступили заявки. То есть неизвестно, есть ли среди них заявки жителей аннексированного Россией Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Стоит добавить, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Россию на матчи чемпионата мира по футболу. В ответ российский МИД даже "заговорил" на украинском языке.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
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