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      Сколько украинцев не убирают за своими собаками и чем это грозит здоровью

      Інститут просвіти 50 Читати новину українською

      Украинцы содержат приблизительно четыре миллиона собак. Однако за своими любимцами убирают лишь 2% из 12 миллионов владельцев.

      Собачьими туалетами преимущественно становятся детские площадки, скверы и тротуары. За такое поведение в Европе уже давно штрафуют. Но главное – там понимают, почему за своей собакой надо убирать. Что говорить, даже шведская принцесса не считает унизительным убирать за своей собакой.

      Читайте также: Какие опасности могут ожидать на детских площадках: советы родителям

      ► Дело не только в экологии, дело в здоровье

      Дело не только в неэстетичности и экологии. По выводам иммунологов, под угрозой – наше здоровье. Вдумайтесь, только в 1 грамме собачьих фекалий – 23 миллиона бактерий. И мы ими дышим. Даже, когда человек не касается руками земли и соблюдает правила гигиены, – он все равно в зоне опасности. Заразиться можно, просто облизывая губы в ветреную погоду. Стафилококки, стрептококки и аллергия – вот возможные болезни, если собачьи опорожнения оставлять на газонах.

      ► Инфраструктура

      Действительно, в Украине не хватает должной инфраструктуры для выгула животных. Первым городом, который обещает ее создать, является Львов. Для этого наработали целую стратегию. В других городах активисты устанавливают так называемые собачьи уборные и мусорники, владельцам собак раздают одноразовые пакеты.

      собачі вбиральні і смітники
      Собачьи уборные и мусорники

      По украинскому закону, с собаками нельзя гулять на бульварах и пляжах, в парках и скверах, на детских и спортивных площадках, приводить их в магазины, кинотеатры, аптеки и больницы.

      ► Что стоит делать:

      1. Не бойтесь вежливо делать замечания собачникам-нарушителям.
      2. Вывесьте таблички – с лишним напоминанием, что на вашей площадке выгул собак запрещен.

      Чистота города, фактически, в наших руках. Просто любить животных мало, надо еще и уметь брать за них ответственность.

      принцеса прибирає за псом
      Шведская принцесса убирает за своей собакой

      blog_ava
      Украину накроет густой туман: синоптики назвали области
      25 октября
      1126
      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Мир животных Інститут просвіти
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