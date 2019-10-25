Сколько украинцев не убирают за своими собаками и чем это грозит здоровью

Украинцы содержат приблизительно четыре миллиона собак. Однако за своими любимцами убирают лишь 2% из 12 миллионов владельцев.

Собачьими туалетами преимущественно становятся детские площадки, скверы и тротуары. За такое поведение в Европе уже давно штрафуют. Но главное – там понимают, почему за своей собакой надо убирать. Что говорить, даже шведская принцесса не считает унизительным убирать за своей собакой.

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► Дело не только в экологии, дело в здоровье

Дело не только в неэстетичности и экологии. По выводам иммунологов, под угрозой – наше здоровье. Вдумайтесь, только в 1 грамме собачьих фекалий – 23 миллиона бактерий. И мы ими дышим. Даже, когда человек не касается руками земли и соблюдает правила гигиены, – он все равно в зоне опасности. Заразиться можно, просто облизывая губы в ветреную погоду. Стафилококки, стрептококки и аллергия – вот возможные болезни, если собачьи опорожнения оставлять на газонах.

► Инфраструктура

Действительно, в Украине не хватает должной инфраструктуры для выгула животных. Первым городом, который обещает ее создать, является Львов. Для этого наработали целую стратегию. В других городах активисты устанавливают так называемые собачьи уборные и мусорники, владельцам собак раздают одноразовые пакеты.



Собачьи уборные и мусорники

По украинскому закону, с собаками нельзя гулять на бульварах и пляжах, в парках и скверах, на детских и спортивных площадках, приводить их в магазины, кинотеатры, аптеки и больницы.

► Что стоит делать:

Не бойтесь вежливо делать замечания собачникам-нарушителям. Вывесьте таблички – с лишним напоминанием, что на вашей площадке выгул собак запрещен.

Чистота города, фактически, в наших руках. Просто любить животных мало, надо еще и уметь брать за них ответственность.



Шведская принцесса убирает за своей собакой