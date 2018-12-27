Сколько украинцев платили за лечение в больницах "из кармана"

В Украинском кризисном медиа-центре презентовали результаты исследования "Индекс здоровья. Украина", которое имеет за цель установить уровень удовлетворенности граждан Украины медицинской помощью.

Исследование начали Международный фонд "Возрождение", Киевский международный институт социологии и Школа здравоохранения Национального университета "Киево-Могилянская академия", говорится на сайте "Индекс здоровья. Украина".

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В 2018 году 88% госпитализированных граждан заплатили из собственного "кармана" за свое лечение. По сравнению с 2017 и 2016 годами, украинцы имели немного меньшие финансовые возможности – 68% и 65% соответственно.

Общий средний размер расходов во время госпитализации в течение 2018 года составил более 4,8 миллиона гривен, а в 2017 году этот показатель был почти вдвое меньше.



Стационары: лечение

За последний месяц средние расходы на лекарства составляли 572 гривен (в 2017 году этот показатель составлял 570 гривен). Больше всего средств на лекарства тратили жители Тернопольской (1103 гривны) и Полтавской (1029 гривен) областей. Меньше всего за лекарства платили жители Херсонской (356 гривен) и Днепропетровской (364 гривен) областей. Эксперты отмечают, что на Днепропетровщине этот показатель резко упал по сравнению с 2017 годом (883 гривен).

48% украинцам было трудно найти средства, чтобы покрыть все расходы (формальные и неформальные). В 2017 и 2016 годах значение неспособности оплаты было несколько выше – 60% и 58% соответственно.

В исследовании отмечается, что наиболее проблематичным аспектом стационарного лечения является "обеспеченность лекарствами". В 2018 году этот показатель 66% респондентов оценили как "плохой". В целом же по Украине, 56% опрошенных респондентов удовлетворены медицинской помощью в стационаре.

По поводу лечения, то 31,6% опрошенных самостоятельно лечится с помощью медицинских препаратов, 15,5% самостоятельно лечатся народными средствами без лекарств, а вот 23,1% людей обращаются к семейному врачу/терапевту.



Лечение на амбулаторном уровне

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