Сколько украинцев платили за лечение в больницах "из кармана"
В Украинском кризисном медиа-центре презентовали результаты исследования "Индекс здоровья. Украина", которое имеет за цель установить уровень удовлетворенности граждан Украины медицинской помощью.
Исследование начали Международный фонд "Возрождение", Киевский международный институт социологии и Школа здравоохранения Национального университета "Киево-Могилянская академия", говорится на сайте "Индекс здоровья. Украина".
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В 2018 году 88% госпитализированных граждан заплатили из собственного "кармана" за свое лечение. По сравнению с 2017 и 2016 годами, украинцы имели немного меньшие финансовые возможности – 68% и 65% соответственно.
Общий средний размер расходов во время госпитализации в течение 2018 года составил более 4,8 миллиона гривен, а в 2017 году этот показатель был почти вдвое меньше.
За последний месяц средние расходы на лекарства составляли 572 гривен (в 2017 году этот показатель составлял 570 гривен). Больше всего средств на лекарства тратили жители Тернопольской (1103 гривны) и Полтавской (1029 гривен) областей. Меньше всего за лекарства платили жители Херсонской (356 гривен) и Днепропетровской (364 гривен) областей. Эксперты отмечают, что на Днепропетровщине этот показатель резко упал по сравнению с 2017 годом (883 гривен).
48% украинцам было трудно найти средства, чтобы покрыть все расходы (формальные и неформальные). В 2017 и 2016 годах значение неспособности оплаты было несколько выше – 60% и 58% соответственно.
В исследовании отмечается, что наиболее проблематичным аспектом стационарного лечения является "обеспеченность лекарствами". В 2018 году этот показатель 66% респондентов оценили как "плохой". В целом же по Украине, 56% опрошенных респондентов удовлетворены медицинской помощью в стационаре.
По поводу лечения, то 31,6% опрошенных самостоятельно лечится с помощью медицинских препаратов, 15,5% самостоятельно лечатся народными средствами без лекарств, а вот 23,1% людей обращаются к семейному врачу/терапевту.
Лечение на амбулаторном уровне
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