21:14
27 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шальная императрица Поклонская. "Могучая" армия РФ
      Вєсті Кремля
      21:34, 26 декабря
      Вести.UA: "Тот единственный" Ляшко. Кернес "за" Порошенко
      Вєсті.UA
      19:43, сегодня
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ

      Сколько украинцев платили за лечение в больницах "из кармана"

      48 Читати новину українською
      Сколько украинцев платили за лечение в больницах "из кармана"
      Сколько украинцев платили за лечение в больницах "из кармана" / emerging-europe.com/

      В Украинском кризисном медиа-центре презентовали результаты исследования "Индекс здоровья. Украина", которое имеет за цель установить уровень удовлетворенности граждан Украины медицинской помощью.

      Исследование начали Международный фонд "Возрождение", Киевский международный институт социологии и Школа здравоохранения Национального университета "Киево-Могилянская академия", говорится на сайте "Индекс здоровья. Украина".

      Читайте также: За последние 23 года украинцы чувствуют себя наиболее счастливыми

      В 2018 году 88% госпитализированных граждан заплатили из собственного "кармана" за свое лечение. По сравнению с 2017 и 2016 годами, украинцы имели немного меньшие финансовые возможности – 68% и 65% соответственно.

      Общий средний размер расходов во время госпитализации в течение 2018 года составил более 4,8 миллиона гривен, а в 2017 году этот показатель был почти вдвое меньше.

      Стаціонари: лікування
      Стационары: лечение

      За последний месяц средние расходы на лекарства составляли 572 гривен (в 2017 году этот показатель составлял 570 гривен). Больше всего средств на лекарства тратили жители Тернопольской (1103 гривны) и Полтавской (1029 гривен) областей. Меньше всего за лекарства платили жители Херсонской (356 гривен) и Днепропетровской (364 гривен) областей. Эксперты отмечают, что на Днепропетровщине этот показатель резко упал по сравнению с 2017 годом (883 гривен).

      48% украинцам было трудно найти средства, чтобы покрыть все расходы (формальные и неформальные). В 2017 и 2016 годах значение неспособности оплаты было несколько выше – 60% и 58% соответственно.

      В исследовании отмечается, что наиболее проблематичным аспектом стационарного лечения является "обеспеченность лекарствами". В 2018 году этот показатель 66% респондентов оценили как "плохой". В целом же по Украине, 56% опрошенных респондентов удовлетворены медицинской помощью в стационаре.

      По поводу лечения, то 31,6% опрошенных самостоятельно лечится с помощью медицинских препаратов, 15,5% самостоятельно лечатся народными средствами без лекарств, а вот 23,1% людей обращаются к семейному врачу/терапевту.

      Лікування на амбулаторному рівні
      Лечение на амбулаторном уровне

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Статистика Здоровье Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Стеклянные или пластиковые: какие елочные игрушки безопаснее
      сегодня , 21:01 Стеклянные или пластиковые: какие елочные игрушки безопаснее
      Ірина Поліщук 10
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Салаты без майонеза на Новый год: рецепты и советы от шеф-повара
      сегодня , 20:02 Салаты без майонеза на Новый год: рецепты и советы от шеф-повара
      Олена Булан 195
      Какие изменения ожидают украинцев с января 2019-го
      сегодня , 19:01 Какие изменения ожидают украинцев с января 2019-го
      Яніна Ткачук 706
      Млява Україна, або Як Росія готує блокаду чорноморських портів
      сегодня , 18:30 Млява Україна, або Як Росія готує блокаду чорноморських портів
      Дмитро Снєгирьов 897
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
       10 января , 16:03
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
       3 ноября 2017 , 14:40
      6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
       11 марта , 23:00
      За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
       23 марта , 09:38
      В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
       26 октября 2017 , 13:30
      Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
       25 ноября 2017 , 08:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук