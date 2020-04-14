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      Сколько украинцев поддерживают рынок земли: новые данные

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      Сколько украинцев поддерживают рынок земли: опрос / dyvys.info

      Почти 60% украинцев не поддержали голосование Верховной Рады за закон о продаже земли. Если бы референдум об открытии рынка земли происходил в ближайшее воскресенье, почти 75% граждан проголосовали бы против.

      Об отношении к законодательству о рынке земли в Украине свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.

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      По его результатам, 26% опрошенных поддержали голосование парламента за закон о продаже земли, 60% – не поддержали.

      Сколько украинцев поддержали голосование Рады за открытие рынка земли / Скриншот с сайта КМИС

      Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшую неделю, за него бы проголосовали 26% украинцев, против – 74%.

      Как украинцы голосовали бы на референдуме / Скриншот с сайта КМИС

      Что известно об опросе КМИС?Его провели с 7 по 11 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. В выборку не входящих временно оккупированные территории.

      Обратите внимание! Рада приняла закон о рынке земли в ночь на 31 марта.


      Что надо знать о рынке земли? / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Статистика Новости политики Рынок земли Законодательство Социологическое исследование
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