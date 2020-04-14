Сколько украинцев поддерживают рынок земли: новые данные
Почти 60% украинцев не поддержали голосование Верховной Рады за закон о продаже земли. Если бы референдум об открытии рынка земли происходил в ближайшее воскресенье, почти 75% граждан проголосовали бы против.
Об отношении к законодательству о рынке земли в Украине свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.
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По его результатам, 26% опрошенных поддержали голосование парламента за закон о продаже земли, 60% – не поддержали.
Сколько украинцев поддержали голосование Рады за открытие рынка земли / Скриншот с сайта КМИС
Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшую неделю, за него бы проголосовали 26% украинцев, против – 74%.
Как украинцы голосовали бы на референдуме / Скриншот с сайта КМИС
Что известно об опросе КМИС?Его провели с 7 по 11 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. В выборку не входящих временно оккупированные территории.
Обратите внимание! Рада приняла закон о рынке земли в ночь на 31 марта.
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