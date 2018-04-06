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Сколько украинцев попробовали 4G: количество поражает

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4G в Украине
4G в Украине / Фото из открытых источников

Только неделю назад в Украине запустили 4G-интернет, и по состоянию на сегодняшний день услугой воспользовалось миллион украинцев.

Об этом пишет издание LIGA.net, ссылаясь на пресс-службы Vodafone и lifecell.

В частности, 4G пользуются 600 тысяч абонентов Vodafone и 400 тысяч lifecell.

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Как сообщают в Vodafone, объем трафика в зоне действия 4G увеличился на 40%. Основную часть трафика составили видеосервисы. Лидером в пользовании 4G стал Киев, на втором месте – Харьков, на третьем – Одесса.

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При этом в lifecell отчитались, что 4G пользуются 40% людей, которые имеют смартфон с поддержкой LTE. Самые активные пользователи lifecell живут в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе.

Напомним, 30 марта два украинских оператора Vodafone и lifecell заявили о запуске сети 4G в Украине. При этом крупнейший украинский оператор мобильной связи, компания Киевстар, заявил, что запуск 4G не состоялся в связи с подготовкой необходимой документации. В компании планируют запустить 4G до 10 апреля.

Теги: Техно Сеть 4G Интернет
Источник: 24 Канал
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