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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      Сколько украинцев приходится на одну "скорую", одну больничную койку и одного врача: данные

      - Читати новину українською

      В Украине – вспышка пандемии COVID-19. Медики зафиксировали уже почти 4 тысячи зараженных. Однако хватит ли больничных коек и врачей-инфекционистов для каждого – читайте дальше.

      Машини швидкої допомоги

      У 2019 році в Україні було 2 тисячі 947 робочих автомобілів швидкої допомоги.

      Читайте також Чим займаються українці під час карантину: цікаві дані

      Однак на 1 авто швидкої допомоги припадає 14 тисяч 211 українців.


      Кількість машин швидкої допомоги в Україні / Фото: скриншот з відео

      Лікарняні ліжка

      В інфекційних відділеннях лікарень України – загалом 12 тисяч ліжок. В середньому на 1 таке місце припадає 3 тисячі 500 українців.


      На одне ліжко у лікарні претендує 3,5 тисячі українців / Фото: скриншот з відео

      ► Найкраща ситуація з інфекційними відділеннями в Одеській області. Там на 1 тисячу 900 ліжок припадає 1 тисяча 200 мешканців.


      Ситуація з лікарняними ліжками у Одесі / Фото: скриншот з відео

      ► Однак у Рівненській області ситуація протилежна. Там на 151 ліжко претендують 7 тисяч 600 жителів регіону.

      Зверніть увагу! 14 квітня 2020 року Віктор Ляшко повідомив в інтерв'ю виданню НВ, що в Україні є лише 5 тисяч ліжок у відділеннях інтенсивної терапії.

      Лікарі-інфекціоністи

      Загалом в Україні 3 тисячі 623 лікарі-інфекціоністи. Зокрема, це ще терапевти та педіатри. На 1 медичного спеціаліста припадає 11 тисяч 600 потенційних пацієнтів.


      Лікарів в Україні також не вистачає / Фото: скриншот з відео

      Дані: Слово і Діло

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Больница Ровно Новости Одессы
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