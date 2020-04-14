Сколько украинцев проголосовали бы за Зеленского сейчас: рейтинг
Если бы президентские выборы в Украине проходили сейчас, то Владимир Зеленский получил бы на 14 – 15% больше голосов, чем в первом туре в 2019 году.
Напомним, что в первом туре президентской гонки Владимир Зеленский получил 30,24%.
Глава Киевского международного института социологии Владимир Паниотто рассказал в интервью НВ, что вместе со снижением уровня доверия к президенту его электоральный рейтинг не упал, а вырос.
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По словам Паниотто, поскольку нет каких-либо альтернатив действующему президенту, то его все равно выбирают много людей.
За кого проголосовали бы украинцы
Большая часть электората Зеленского, которая в нем "разочаровалась" – 26%, проголосовала бы на выборах за сопредседателя пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко.
За лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко проголосовал бы 1% электората, который "отвернулся" от Владимира Зеленского.
Главные критики Зеленского не так много выигрывают для себя. А вот с партиями ситуация для критиков лучше. Президентская партия уже вызывает к себе негативное отношение и, по мнению респондентов, президенту не помогает, а мешает,
– подчеркнул глава КМИС.
Вспомните! На президентских выборах 2019 года Владимир Зеленский во втором туре получил 73,22% голосов избирателей, тогда как его политический оппонент – тогдашний действующий президент Петр Порошенко – 24,45%.
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