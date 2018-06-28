Сколько украинцев работают без регистрации: результаты исследования

Из опрошенных в рамках исследования "Незадекларированная работа в Украине" (Ukrainian Undeclared Work Survey (UUDWS)) украинцев лишь 7% признались, что участвуют в незадекларованій деятельности.В то же время треть из опрошенных украинцев считает, что половина всех украинцев – работают неформально. А лично знают тех, кто работает без декларирования доходов, аж 46% опрошенных.

О таких результатах в интервью 24 каналу рассказала автор исследования, преподаватель и исследователь экономики Национального университета "Киево-Могилянская академия" Оксана Неживенко.

О чем нам говорят эти числа? Что таких незадекларированных работников в Украине не 7% и не 23%, как сообщает Министерство экономики, а, скорее, между 30% и 46%,

– отметила экономист.

Она уточнила: имеются в виду отношения между работодателем и рабочими, которые имеют признаки избежания декларирования (незаключение трудового договора; использование других форм регулирования трудовых отношений, которые идут "в обход" законодательства, например, гражданско-правовые договоры; выплата зарплаты "в конвертах").

Результаты опроса показали: среди незадекларированных работников в Украине три четверти составляют мужчины, и только четверть – женщины. Такая ситуация присуща большинству стран. Женщины менее склонны к риску и требуют большей стабильности от работы – соответственно, отказываясь от высокой зарплаты, что частично объясняет разницу в зарплатах мужчин и женщин. Еще одна возможная причина – секторы, которые присущи определенным статьям. Например, в строительстве работают в основном мужчины, убирают квартиры преимущественно женщины.

Что касается секторов с наибольшим количеством неформальной занятости по данным Госстата, то лидирует здесь сельское хозяйство, куда относится обеспечение собственных потребностей домохозяйств (огороды, животные, приусадебные участки). Второй и третий по количеству неформальной занятости секторы – торговля, авторемонт, строительство. "Наш опрос показал почти такие же результаты относительно секторов", – уточнила Оксана Неживенко.

Что касается выплаты незадекларированной зарплаты, то на вопрос, по чьей инициативе устанавливаются такие отношения, 71% из опрошенных ответили, что это происходит по требованию работодателя. Лишь 16% – что это обоюдное решение работника и работодателя. 12% – по инициативе работника.

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