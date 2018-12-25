Сколько украинцев считают себя здоровыми

Здоровыми себя считают лишь 48% украинцев против 11% тех, кто считает свое здоровье плохим и очень плохим. 41% оценивает свое здоровье как посредственное.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на социологов.

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Результаты исследования "Индекс здоровья", проведенного Киевским международным институтом социологии в сотрудничестве с фондом "Социальные индикаторы" при поддержке Международного фонда "Возрождение" свидетельствуют, что несколько лучше свое здоровье оценивают мужчины, чем женщины, и значительно лучше себя чувствуют молодые люди по сравнению с пожилыми.

Показатель индекса "Самооценка состояния здоровья" показывает всего лишь субъективное восприятие украинцев, но показывает, что респонденты с годами дают все более высокую оценку своему здоровью: в 2016 году высоко оценивали состояние своего здоровья только 39% украинцев, а в 2017 таких людей было уже 47%.



С каждым годом все больше украинцев считают себя здоровыми

"Самый высокий уровень удовлетворенности своим здоровьем в индустриальных регионах, где большая часть работающего населения (г. Киев (75%), Полтавская (63%), Харьковская (55%) и Одесская (55%) области), а также в регионах с высоким уровнем миграции (Ровенская (57%), Львовская (56%) и Закарпатская (55%) области). Тогда как самый низкий уровень удовлетворенности – в Сумской (28%), Запорожской (29%), Херсонской (34%) и Волынской (39%) областях", – отметила заведующая Школы здравоохранения Национального университета Киево-Могилянская академия Татьяна Юрочка.

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