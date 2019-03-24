Сколько украинцев уже подписали декларацию с врачом и что делать тем, кто этого не сделал

26 миллионов украинцев уже подписали декларации с семейными врачами. Тем, кто это не сделал, в Министерстве здравоохранения советуют поторопиться. Уже за неделю для таких пациентов будут существовать определенные ограничения в доступе к медуслугам.

До сих пор государство за каждого пациента, который не подписал декларации, но живет на территории участка, платило медучреждениям по 120 гривен в год. Деньги шли и на зарплату врачам, и на благоустройство учреждения.

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Следовательно, ровно за неделю министерство здравоохранения прекращает финансировать часть пациентов.

С первого апреля уже не будет оплата за так называемый красный список – это те пациенты, которые не подписали декларации с врачом,

– отметила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Уже через неделю, у пациентов не подписавших декларации, могут возникнуть проблемы с записью на прием. Ведь, в первую очередь будут обслуживать тех, кто подписал договор с врачом.

Государство гарантирует предоставление медицинских услуг в определенном объеме. И государство не имеет права написать, что если вы не подпишете декларацию, то платите деньги. И нет тарифов на это, никто их не разрабатывал и нет оснований для этого. Государство за вас заплатит, вам не надо платить, но подпишите декларацию,

– подчеркнул начальник городского управления здравоохранения Владимир Зуб.

Несмотря на это, отмечают врачи, в критических ситуациях, будут принимать любого.

Неотложная помощь оказывается однозначно и бесплатно, а если он пришел без декларации, то будем привлекать составлять,

– сказал семейный врач высшей категории Татьяна Рак.

Заключить декларацию со своим семейным врачом можно в любое время. Этот процесс не имеет конечной даты. В общем, в 2019 году 97% коммунальных медучреждений присоединились к реформе системы здравоохранения и сейчас уже около 25 миллионов украинцев заключили декларации с врачами.

Если есть желание сменить семейного врача и подписать декларацию с другим специалистом – это можно сделать в любой момент и совершенно бесплатно.

Что делать пациентам, которые еще не подписали декларацию?

В идеале – выбирать себе врача и подписывать.

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"С середины 2019 года оплаты за медицинские услуги семейных врачей, терапевтов и педиатров от Национальной службы здоровья будут идти только за тех людей, которые подписали декларации. Если люди будут категорически отказываться от подписания декларации, то им, безусловно, не откажут в оказании медицинской помощи, особенно – в оказании неотложной помощи. Но чтобы иметь своего врача, который регулярно будет помогать следить за здоровьем, чтобы задавать ему вопросы о своем здоровье, проходить плановые обследования – для этого нужно подписать декларацию. Когда есть потребность в неотложной медицинской помощи, ее окажут даже без декларации", – пояснил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.

За что не нужно будет платить?

За консультации семейного врача. За консультации узкопрофильных специалистов, на которые вы приходите за направлением семейного врача. За кардиограмму, за удаление новообразований, за эндоскопические исследования и за операции одного дня. В список бесплатных услуг также входят 12 анализов, не считая общего анализа крови, рентгена и маммографии, и 6 ультразвуковых исследований.

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Вызов "скорой" также бесплатный. "Службы экстренной медицинской помощи работают так, как и работали раньше. В этом году начнется их усиление, но на то, как они будут реагировать на вызовы и приезжать к украинцам, это никоим образом не повлияет. Мы начнем усиление диспетчерских служб и команд "скорых". Но людям не за что волноваться – на оказание неотложной помощи это не повлияет. Все заявления из серии "если вы не подпишете декларацию – к вам не приедет скорая", это все – неправда. Экстренная медицинская помощь предоставляется безотлагательно всем, всегда, при любых условиях", – пояснил Ковтонюк.

Можно ли подписать декларацию с врачом частной клиники?

Можно. Главное, чтобы у этой клиники был договор с НСЗУ. Единственный нюанс с ними – внимательно читать договор.

Общее правило для частных клиник: они, как и коммунальные клиники, имеющие договор с Национальной службой здоровья, где описано, какой набор услуг они предоставляют бесплатно. Набор услуг зафиксирован, и по контракту с НСЗУ должен предоставляться везде одинаково и в полном объеме. В рамках этого списка – ничего платного быть не может. Частные клиники могут платно предоставлять другие услуги, которые не входят в пакет первичной медицинской помощи, оплаченный НСЗУ. Но это нужно объяснить пациенту,

– рассказал Ковтонюк.

Еще один нюанс, на который стоит учитывать в частных клиниках – наличие вакцин для вакцинации. Исторически вакцины не распределялись в частные медучреждения. "Сейчас мы интегрируем частные заведения в систему, чтобы человек мог выбирать, где хочет получать медицинские услуги, обращаться в частные медучреждения и не платить за это. Мы начали менять правовое поле; постановлением Кабмина обязали распределять вакцины и на частные заведения, приняли принцип — "вакцина идет за ребенком", а не за медучреждением. Это касается не только учреждений первичной медицинской помощи, а и родильных домов, где в первые же часы жизни детям надо давать вакцину БЦЖ от туберкулеза. Но выполнение этого постановления пока оставляет желать лучшего", – сказал замминистра.



Декларацию с врачом уже подписали 25 миллионов украинцев

В Минздраве признают эту проблему: многие частные медучреждения не могут получить вакцины. Но уверяют: министерство работает над ее решением. "Сейчас мы почти завершили работу над четким порядком распределения и получения этих вакцин, чтобы на это не влиял больше человеческий фактор, и чтобы во всех частных учреждениях и у врачей, занимающихся частной практикой, были вакцины. Скоро проблема будет решена", – добавил Ковтонюк.

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По его словам, когда украинцы сталкиваются с тем, что где-то вакцин нет – нужно обращаться на телефон контакт-центра Национальной службы здоровья — 1677. Туда нужно звонить и сообщать, ибо это, фактически, является невыполнением договора с НСЗУ. "Не для того, чтобы наказать заведение, а для того, чтобы НСЗУ и Минздрав понимали ситуацию и могли решить проблему. Некоторые частные заведения наладили сотрудничество с коммунальными учреждениями первичной медицинской помощи, куда пациенты могут пойти и получить вакцину, пока они еще распределяются по территориальному принципу. Но это – временное решение", – сказал замминистра.