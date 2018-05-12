Сколько украинцев выбрали семейного врача: цифра от Минздрава

Об этом и сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Читайте также: Супрун развенчала необходимость ценной диагностики

Отмечается, что пациенты выбирали себе врача из более чем 20 тыс. человек, которые уже зарегистрированы в электронной системе здравоохранения.

Больше всего деклараций подписано в Харьковской области — 404 тыс. 500. На втором месте Киев (326 тыс. 20 человек), на третьем — Винницкая область (298 тыс. 754), на четвертом — Днепропетровская (282 тыс. 836) и на пятом месте — Донецкая (267 тыс. 681).