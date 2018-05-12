Сколько украинцев выбрали семейного врача: цифра от Минздрава
В Министерстве здравоохранения сообщили, что более 3,5 миллионов украинцев по состоянию на 11 мая уже выбрали себе семейного врача.
Об этом и сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
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Отмечается, что пациенты выбирали себе врача из более чем 20 тыс. человек, которые уже зарегистрированы в электронной системе здравоохранения.
Больше всего деклараций подписано в Харьковской области — 404 тыс. 500. На втором месте Киев (326 тыс. 20 человек), на третьем — Винницкая область (298 тыс. 754), на четвертом — Днепропетровская (282 тыс. 836) и на пятом месте — Донецкая (267 тыс. 681).
Источник: 24 Канал
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