Сколько украинцев заболели корью за год: тревожные данные

С начала года корью заболели более 52 тысяч украинцев – 33 тысячи детей и 19349 взрослых.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В ведомстве отметили, что вакцинация – единственный надежный способ защиты от кори, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости. Наибольший уровень заболеваемости в тех регионах, где меньше охват плановой вакцинации.

"С начала года самые высокие показатели заболеваемости во Львовской (всего 11 429 человек: 3 228 взрослых и 8 201 ребенок), Ивано-Франковской (всего 5 420 человек: 1 442 взрослых и 3 978 детей), Закарпатской (всего 4 621 человек: 962 взрослых и 3 659 детей), Тернопольской (всего 3 513 человек: 1 200 взрослых и 2 313 детей), Винницкой (всего 3 211 человек: 1 116 взрослых и 2 095 детей) и Черновицкой (всего 3 182 человека: 1 050 взрослых и 2 132 ребенка) областях", – говорится в сообщении.

Также отметили, что с начала года из-за кори умерли шестнадцать человек: двенадцать детей и четверо взрослых.



Корь в Украине: симптомы у детей и взрослых

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