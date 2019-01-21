Сколько украинцев задекларировали больше 1 миллиона гривен доходов за год: интересные данные ГФС

В Государственной фискальной службе Украины сообщили итоги кампании по декларированию украинцами своих доходов. Так, по их данным, больше 1 миллиона гривен в 2018 году задекларировали 4817 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

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Стоит добавить, что в 2018 году украинцы декларировали доходы, полученные в предыдущем 2017 году. Доходы же за прошлый год будут декларировать течение 2019 года. Интересно, что в прошлом году один человек задекларировал доход, превышающий 1 миллиард гривен.

Больше всего украинских миллионеров проживает в Киеве – 45% от их общего количества в Украине. Кроме того, еще около 300 миллионеров проживают в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Самому молодому налогоплательщику, которым задекларированы доходы свыше 1 миллиона гривен, исполнилось 7 лет, а самому старшему – 99 лет,

– добавили в ГФС.

Напомним, что ранее заместитель главы Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов заявил, что сегодня на каждом втором предприятии в Украине "зарплаты в конвертах" получает половина или больше сотрудников.