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Сколько Украине стоит обслуживание госдолга

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман / liga.net

Обслуживание государственного долга обходится Украине в 130 миллиардов гривен ежегодно.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Мы только на обслуживание тратим 130 миллиардов гривен ежегодно. Только обслуживание по процентам. Мы за такие периоды должны 30 миллиардов гривен вернуть", – сказал премьер-министр.

Гройсман добавил, что есть неплохая динамика, чтобы в среднесрочной и долгосрочной перспективе этот долг минимизировать.

Отметим, что в период с 1991 по 2018 годы Украина получила от Международного валютного фонда займов на общую сумму 30,9 миллиардов долларов.

Напомним, 6 сентября в Украину прибудет миссия МВФ, представители которой до 19 сентября будут работать в Киеве.

Теги: Новости Украины Новости политики МВФ Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
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