Сколько Украине стоит обслуживание госдолга

Обслуживание государственного долга обходится Украине в 130 миллиардов гривен ежегодно.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Читайте также: В Польше признали, что использовали украинцев для экономического роста

"Мы только на обслуживание тратим 130 миллиардов гривен ежегодно. Только обслуживание по процентам. Мы за такие периоды должны 30 миллиардов гривен вернуть", – сказал премьер-министр.



Гройсман добавил, что есть неплохая динамика, чтобы в среднесрочной и долгосрочной перспективе этот долг минимизировать.



Отметим, что в период с 1991 по 2018 годы Украина получила от Международного валютного фонда займов на общую сумму 30,9 миллиардов долларов.

Напомним, 6 сентября в Украину прибудет миссия МВФ, представители которой до 19 сентября будут работать в Киеве.