Сколько украинских компаний работают на европейском рынке: Гройсман назвал цифру
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что Украина уверенно наращивает объем торговли с Европейским Союзом.
По его словам уже более 10 тысяч украинских компаний работают на европейском рынке.
Читайте также: Гройсман опроверг информацию о нереальности его диплома
"Евросоюз – рынок номер один для украинского экспорта. Мы уверенно наращиваем объем взаимной торговли. Уже более 10 тысяч украинских компаний работают на европейском рынке", –заверил Гройсман.
Напомним, на днях Гройсман обнародовал ситуацию с ремонтом дорог в Украине. Он утверждает, что более 50% проектов по строительству дорог, запланированных на 2018 год, выполнены или находится на завершающей стадии.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Как люди работают в Новогоднюю ночь31 декабря 2011 , 11:59
Центр Киева перекрыли до 7 июля из-за Евро-201228 мая 2012 , 11:09
Тренер Коваля прокомментировал удаление украинского вратаря в дебютном матче в Испании4 марта , 09:51
Под Кабмином собрался митинг против роста цен на топливо18 апреля , 10:47