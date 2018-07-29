Сколько украинских компаний работают на европейском рынке: Гройсман назвал цифру

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что Украина уверенно наращивает объем торговли с Европейским Союзом.

По его словам уже более 10 тысяч украинских компаний работают на европейском рынке.

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"Евросоюз – рынок номер один для украинского экспорта. Мы уверенно наращиваем объем взаимной торговли. Уже более 10 тысяч украинских компаний работают на европейском рынке", –заверил Гройсман.

Напомним, на днях Гройсман обнародовал ситуацию с ремонтом дорог в Украине. Он утверждает, что более 50% проектов по строительству дорог, запланированных на 2018 год, выполнены или находится на завершающей стадии.