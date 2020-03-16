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      Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: данные МИД

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      Среди украинцев, находящихся за рубежом, есть инфицированные коронавирусом Covid-19. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, сколько именно и в каких странах.

      По состоянию на начало 16 марта подтвержденные случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы у 9 украинсцев.

      Обратите внимание У эвакуированных из Италии украинцев тест коронавируса не показал, – МОЗ

      Среди них 3 – это случаи, зафиксированные на территории Украины, 6 – случаи, зафиксированные за границей

      • Германия – 2 человека,
      • Италия – 2 человека,
      • Молдова – 1 человек,
      • Объединенные Арабские Эмираты – 1 человек.

      5 украинцев за рубежом выздоровели, о случаях выздоровления непосредственно в Украине пока информации нет.

      К сожалению, есть и два смертельных случая: в Украине умерла женщина из Радомышля, еще одна украинка умерла в Италии 13 марта.


      Украинцы за границей, заразившиеся коронавирусом / Инфографика МИД

      Напомним, с 12 марта по 4 апреля в Украине ввели общенациональный карантин.

      В МИД также напомнили, что в Украину эвакуировали 170 человек:

      • 45 из Китая 20 февраля,
      • 2 – с круизного лайнера Grand Princess 12 марта,
      • 123 человека из Италии 15 марта.

      Что такое коронавирус SARS-CoV-2? Это вирус, который вызывает опасную пневмонию CОVID-19. Он происходит из китайской провинции Ухань, где его обнаружили в конце 2019 года.

      Сейчас вирус зафиксирован в более чем 130 странах мира, среди которых и Украина. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала болезнь пандемией.


      МИД напоминает: в ряд стран не стоит путешествовать из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

      10 правил о сексе, которые должен соблюдать каждый
      15 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавирус в Украине МИД Украины Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Украины
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