Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: данные МИД

Среди украинцев, находящихся за рубежом, есть инфицированные коронавирусом Covid-19. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, сколько именно и в каких странах.

По состоянию на начало 16 марта подтвержденные случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы у 9 украинсцев.

Обратите внимание У эвакуированных из Италии украинцев тест коронавируса не показал, – МОЗ

Среди них 3 – это случаи, зафиксированные на территории Украины, 6 – случаи, зафиксированные за границей

Германия – 2 человека,

Италия – 2 человека,

Молдова – 1 человек,

Объединенные Арабские Эмираты – 1 человек.

5 украинцев за рубежом выздоровели, о случаях выздоровления непосредственно в Украине пока информации нет.

К сожалению, есть и два смертельных случая: в Украине умерла женщина из Радомышля, еще одна украинка умерла в Италии 13 марта.



Украинцы за границей, заразившиеся коронавирусом / Инфографика МИД

Напомним, с 12 марта по 4 апреля в Украине ввели общенациональный карантин.

В МИД также напомнили, что в Украину эвакуировали 170 человек:

45 из Китая 20 февраля,

2 – с круизного лайнера Grand Princess 12 марта,

123 человека из Италии 15 марта.

Что такое коронавирус SARS-CoV-2 ? Это вирус, который вызывает опасную пневмонию CОVID-19. Он происходит из китайской провинции Ухань, где его обнаружили в конце 2019 года.



Сейчас вирус зафиксирован в более чем 130 странах мира, среди которых и Украина. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала болезнь пандемией.