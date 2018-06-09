20:46
9 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 15°C
  • понедельник
    28°C 18°C
  • вторник
    24°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Пинина линия. Пять минут удовольствия для Путина
Вєсті Кремля
22:21, 8 июня
Вести.UA. Зеркальный ответ Мураеву. "Отставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:44, 8 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Сколько в год будет зарабатывать украинец на земле после снятия моратория: интересные данные

159 Читати новину українською
Существует много мифов об открытии рынка земли
Существует много мифов об открытии рынка земли / Фото из открытых источников

В Украине тема земельной реформы приобрела колоссальную мифологизацию. Существуют мифы, связанные с отменой моратория, которыми пугают украинцев. Например, якобы после снятия моратория украинцы продадут свои земли за бесценок и останутся ни с чем.

Объяснил его беспочвенность на простом примере в своем блоге "Экономика будущего" Роман Семенуха.

Читайте также: Эксперт рассказала, когда в Украине отменят мораторий на продажу земель

По его словам, сегодня украинский крестьянин, пенсионер раз в год в среднем получает около 7 тысяч гривен за пай. Конечно, это хороший бонус на фоне минимальной пенсии в 1452 гривен. Впрочем, владельцы паев даже понятия не имеют, что после снятия моратория смогут получать за свою землю более 60 тысяч в год.

"В таком случае владелец земли будет решать, кому отдавать землю в аренду. Ведь начнет работать рынок, появится конкуренция, которая и будет стимулировать рост стоимости земли. Так будет ли владелец продавать землю, тем более, за бесценок – если за нее можно будет получать большие средства еще много лет? Очевидно, что нет. Наши люди умеют не только трудно работать, но и считать свои деньги", – отметил Семенуха.

Также он заверил, что подтвердить эти слова может и зарубежный опыт.

Ни Болгария, ни Грузия или Эстония не потеряли своих земель после отмены моратория. К ним зашли иностранные аграрии, а цена гектара выросла до тысячи долларов. Земля, как оказалось, иностранцам нужна в разы меньше, чем местным фермерам,
– подтвердил журналист.

Он отметил, что украинские земли слишком разрозненные – консолидированных земельных банков размером хотя бы в тысячу гектаров сегодня нет. Одно украинское поле может иметь двадцать владельцев, и этот фактор будет отпугивать иностранцев. Не следует забывать и о другом: иностранный инвестор видит риски, связанные с бюрократией, непрозрачностью украинского законодательства, политической нестабильностью в Украине.

Видео полного выпуска видеоблога Романа Семенухи "Экономика будущего" за 9 июня 2018

 

Теги: Новости Украины Сельское хозяйство Деньги рынок земли Видеоблоги
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як отримати мандат: викладач підкупив своїх студентів, аби ті голосували за нього на виборах
сегодня, 20:00 Як отримати мандат: викладач підкупив своїх студентів, аби ті голосували за нього на виборах
Тетяна Мартинюк 17
Почему голодовка Сенцова сейчас – это ошибка
сегодня, 19:00 Почему голодовка Сенцова сейчас – это ошибка
Альфред Кох 364
На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
сегодня, 17:00 На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
Сергій Лещенко 231
В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
сегодня, 16:00 В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
Ольга Черненко 1783
Как сменить работу тому, кто засиделся
сегодня, 12:08 Как сменить работу тому, кто засиделся
Все про роботу 794
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук