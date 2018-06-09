Сколько в год будет зарабатывать украинец на земле после снятия моратория: интересные данные

В Украине тема земельной реформы приобрела колоссальную мифологизацию. Существуют мифы, связанные с отменой моратория, которыми пугают украинцев. Например, якобы после снятия моратория украинцы продадут свои земли за бесценок и останутся ни с чем.

Объяснил его беспочвенность на простом примере в своем блоге "Экономика будущего" Роман Семенуха.

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По его словам, сегодня украинский крестьянин, пенсионер раз в год в среднем получает около 7 тысяч гривен за пай. Конечно, это хороший бонус на фоне минимальной пенсии в 1452 гривен. Впрочем, владельцы паев даже понятия не имеют, что после снятия моратория смогут получать за свою землю более 60 тысяч в год.

"В таком случае владелец земли будет решать, кому отдавать землю в аренду. Ведь начнет работать рынок, появится конкуренция, которая и будет стимулировать рост стоимости земли. Так будет ли владелец продавать землю, тем более, за бесценок – если за нее можно будет получать большие средства еще много лет? Очевидно, что нет. Наши люди умеют не только трудно работать, но и считать свои деньги", – отметил Семенуха.

Также он заверил, что подтвердить эти слова может и зарубежный опыт.

Ни Болгария, ни Грузия или Эстония не потеряли своих земель после отмены моратория. К ним зашли иностранные аграрии, а цена гектара выросла до тысячи долларов. Земля, как оказалось, иностранцам нужна в разы меньше, чем местным фермерам,

– подтвердил журналист.

Он отметил, что украинские земли слишком разрозненные – консолидированных земельных банков размером хотя бы в тысячу гектаров сегодня нет. Одно украинское поле может иметь двадцать владельцев, и этот фактор будет отпугивать иностранцев. Не следует забывать и о другом: иностранный инвестор видит риски, связанные с бюрократией, непрозрачностью украинского законодательства, политической нестабильностью в Украине.

Видео полного выпуска видеоблога Романа Семенухи "Экономика будущего" за 9 июня 2018