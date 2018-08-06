Сколько в Киеве незаконных точек продажи с шаурмой: неожиданные данные

В Киеве продолжаются обследования средств передвижной торговли. Для этого в Госпотребслужбе создали 16 групп.

Как сообщил Общественному радио первый заместитель директора департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панчий, если у средств передвижной торговли обнаружены нарушения, их перенаправляют на департамент городского благоустройства, что занимается последующей проверкой разрешительной документации.

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Если разрешительной документации нет – такие "точки" максимально быстро демонтируют.

Сегодня тоже продолжались проверки. И все те точки, которые передаст на нас Госпродпотребслужба из-за того, что у них отсутствуют разрешительные документы, они будут максимально быстро демонтированы. То есть автомобили ( передвижные точки продажи) будут помещаться на штрафстоянку. Сейчас таких незаконных объектов более 1000,

– отметил Панчий.

Напомним, в конце июля стало известно о масштабном отравлении шаурмой в Днепровском районе Киева. Тогда из-за некачественного продукта в больницы города попали 16 пострадавших. Позже количество заболевших начало резко расти. Так, по состоянию на 1 августа было известно о 70 госпитализированных.