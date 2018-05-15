Сколько в Украине фальшивых справок о вакцинации: ЮНИСЕФ озвучила потрясающую цифру

В Детском фонде ООН подсчитали, сколько в Украине выдают "липовых" справок о вакцинации.

По данным ЮНИСЕФ, практически каждая третья справка о прививках в Украине является фальшивой.

Читайте также: Все о вакцинации: кому и когда следует делать, опасность, противопоказания, советы врача

Такие данные озвучила медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова, информирует "Радио Свобода".

Она напомнила, что показатели вакцинации в Украине в целом невысокие.

Можно оттуда убрать количество этих фальшивых справок ... я остерегаюсь, что если у нас будет "силовой" метод вакцинации, то он приведет лишь к еще большему росту фальшивых документов,

– предположила Булавинова.

В то же время она отметила, что со вспышкой кори в Украине охват вакцинацией против кори значительно повысился.

"Люди стали в очереди в поликлиники, чтобы получить вакцины. К концу года охват составил примерно 95-97%, можно вычесть фальшивые справки, но все равно охват повысился", – констатирует эксперт.

В начале мая стало известно, что в Украине временно запретили вакцину для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша, вакцину для профилактики полиомиелита и пасту для перорального применения.