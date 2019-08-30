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      Сколько в Украине пропавших без вести: статистика от Красного Креста

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      Вблизи Софийского собора продолжается акция "Не сомневайся. Сочувствуй". Собрались на нее 80 родственников пропавших без вести, деятели искусства и представители Красного Креста.

      В Украине 1500 человек считаются пропавшими без вести, а также еще 1000 людей либо похоронены, либо не идентифицированы и находятся сейчас в моргах. Такие статистические данные обнародовал Международный комитет Красного Креста, который следит за тем, сколько сейчас пропавших без вести. А им эту информацию предоставляют сами родственники. Об этом в прямом эфире сообщила корреспондент 24 канала.

      Читайте также: Украина и США подписали важный меморандум о военнопленных и пропавших без вести

      "Мы сделали кампанию для того, чтобы люди могли обращаться на нашу горячую линию. Сегодня остается около 770 запросов, которые все еще открыты. Однако до сих пор нет единого реестра. Только тогда, когда его установят, будет возможность более комплексно подходить к этому вопросу", – рассказала пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста Яна Бауерова.

      Яна Бауерова
       Яна Бауерова

      Именно из-за того, что нет созданного единого реестра пропавших без вести лиц, до сих пор не могут до конца назвать окончательное количество. То есть информация от Международного Красного Креста из их цифры. Еще год назад должен был быть создан комитет, который занимался бы поисками от государства, но он не заработал. На бумаге он есть, но по факту ничего не делал.

      Акція
      Акция "Не сомневайся. Сочувствуй"

      Сейчас Рустем Умеров от партии "Голос" будет заниматься комитетом по правам человека, и он сказал, что хочет поднять вопрос создания таких реестров и комиссий, которые должны искать пропавших без вести людей, как в Крыму, так и на востоке Украины, где происходят боевые действия. Потому что этот проект касается не только военных, но и активистов, пленных и вообще всех жителей Украины и оккупированных территорий.

      Мати зниклого бійця
      Мать пропавшего бойца

      "Старая власть искала очень медленно. Можно сказать, что совсем не искала, потому что когда представитель ОБСЕ выступал 30 октября на встрече с нами, то сказал, что списки без вести пропавших не подавались и не подаются. Поэтому кого искали в течение этих 4,5 лет никто не знает. Я надеюсь, что новая власть нам поможет", – заявила мать пропавшего добровольца Ядвига Лозинская.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Киева Волонтеры
      Источник: 24 канал
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