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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Сколько в Украине зафиксировано случаев ботулизма с начала года: неожиданная цифра от Минздрава

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С начала 2018 по состоянию на 5 июля 2018 зарегистрировано 52 случая ботулизма
С начала 2018 по состоянию на 5 июля 2018 зарегистрировано 52 случая ботулизма / иллюстраторское фото

В Министерстве здравоохранения обнародовали данные по количеству зарегистрированных случаев ботулизма в Украине с начала года. По состоянию на 5 июля зафиксировано 52 случая этой болезни.

Зарегистрировано 60 пострадавших от ботулизма, из них – 4 человека умерли. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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Относительно ситуации с сыворотками от ботулизма, то, по состоянию на 5 июля, в Украине есть высококачественные антитоксины канадского производства, которые необходимы для обеспечения возможности немедленного лечением случаев ботулизма.

Пациентам, которые заболели ботулизмом, были введены Противоботулинические сыворотки, сейчас их состояние стабильное. Эти сыворотки в количестве 12 доз доставлены 25 июня в качестве гуманитарной помощи от Программы развития ООН (ПРООН) в ответ на запрос Минздрава Украины,
– говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что с этого года Правительство впервые включило специфические сыворотки и иммуноглобулины, среди которых ботулинический антитоксин, в перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых международными специализированными организациями за средства государственного бюджета 2018 года, и которые будут поставлены в ближайшее время.

Теги: Новости Украины Здоровье Лечение Министерство здравоохранения Украины Ботулизм
Источник: 24 Канал
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