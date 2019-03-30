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      Сколько в Украине женщин-миллионеров: впечатляющие цифры

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      В Украине 40% миллионеров – женщины
      В Украине 40% миллионеров – женщины / Фото из открытых источников

      В Украине по состоянию на март 2019 года проживает минимум 1120 граждан, доходы которых превышают 1 миллион гривен. Среди них – 40% женщины.

      Кампания по декларированию доходов граждан, полученных в 2018 году, еще продолжается, поэтому это не окончательные цифры, отмечает Государственная фискальная служба. Сейчас украинцы подали уже более 100 тысяч деклараций.

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      Интересные факты об украинцах-миллионерах:

      Старейшему украинскому миллионеру 83 года, а самому младшему – 18 лет.

      Больше всего миллионеров в Киеве – 396 человек. На втором месте Харьковская область – 101 человек, а на третьем – Днепропетровская с 96 миллионерами.

      40% миллионеров – женщины в возрасте от 18 до 78 лет. Младшая из них задекларировала доход от наследования имущества.


      Сколько в Украине миллионеров и кто они

      Свыше 500 миллионов гривен задекларировал житель Днепра, который получил в подарок имущество от близкого члена семьи. Это самая большая сумма налогооблагаемых доходов.

      Наибольшие суммы налога уплатили жители Киева – 3,5 миллиона гривен от операций с инвестиционными активами. На втором месте – налоги жителей Сумской области – 2,7 миллиона гривен доходов, полученных из источников за пределами Украины в виде роялти.

      35% миллионеров декларировали доходы от операций по продаже (обмену) имущества, 24% – получение других налогооблагаемых доходов и 20% – от предоставления имущества в аренду (субаренду).

      До какого числа можно подавать декларации?
      Украинцы могут задекларировать полученные доходы за 2018 год до 2 мая 2019 года. После этого налоговики обнародуют окончательные результаты о количестве миллионеров в Украине.

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      Теги: Деньги Новости Украины Новости Киева Инфографика Государственная фискальная служба
      Источник: 24 канал
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