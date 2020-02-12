В Украине женщины руководят даже не 30% всех предприятий. Больше всего руководителей-женщин в Донецкой и Херсонской областях.

По данным Государственной службы статистики за 2019 год, в Украине женщины управляют 28,9% предприятиями, учреждениями и организациями

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76,96% женщин руководят большинством коммунальных организаций, в то время, когда 23,04% – мужчины.

На других предприятиях управляющие должности занимают мужчины. На 32 государственных предприятиях руководителей-женщин нет.

Где больше всего женщин-руководителей по областям:

Донецкой – 31, 7%;

Херсонской – 31, 4%;

Винницкой и Волынской – 30, 5%;

Черкасской – 30, 2%;

Черниговской и Житомирской – 30, 1%

Полтавской – 30%;

Одесской и Луганской – 29, 9%;

Ровненской – 28, 7%;

Сумской – 28, 3%;

Львовской – 28%.

Наименьший показатель количества женщин-руководителей в Киевской области – 26, 9% (по Киеву – 27, 4%).



Сколько в Украине женщин-руководителей / Инфографика 24 канала

Мужчины чаще женщин стремятся работать на руководящих должностях. Об этом свидетельствуют данные исследования The Point. Женщины выбирают работу на уровне начинающего специалиста или менеджера среднего звена.

Самая большая разница в заработных платах на уровне специалистов: