Сколько в ВСУ профессиональных военных и служат ли строковики в ООС: комментарий Полторака

Личный состав Вооруженных сил Украины на 92% состоит из профессиональных военных. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак.

"Остальные – это примерно 20 тысяч – являются строковиками, которые не выполняют задач в районе ООС", – настаивает Полторак. Об этом сообщил официальный информационный ресурс Минобороны "Армия Inform" в понедельник, 19 августа.

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По словам министра, профессионализация ВСУ – ключевой вопрос, для реализации которого опорным элементом является изменение системы подготовки кадров.

Ее надо было менять кардинально. Наши военные "вузы" слишком оторваны от практики. И это не позволяет офицеру принимать правильные решения,

– заявил Полторак.

По его мнению, особенно эта оторванность была заметной в начале российской агрессии: "К сожалению, многие преподаватели умели воевать только на картах". И вот к такому преподавателю попадал, например, офицер, который прошел АТО, воевал и принимал решения на поле боя.



Степан Полторак отметил, что строковики в ООС не служат

Теперь же в Минобороны привлекают к преподаванию и подготовке бойцов опытных боевых офицеров. Успешно принимают также иностранный опыт: "Только в США сейчас обучаются более 70 наших военнослужащих".

Лондонский Международный институт стратегических исследований в своем издании The Military Balance 2018 года отмечает, что ВСУ насчитывают 204 тысячи военных, среди которых: 145 тысяч в Сухопутных войсках, 6 тысяч в Морских и 45 тысяч в Воздушных силах, 8 в Десантно-штурмовых войсках, и определенное (это секретная информация) количество в Силах специальных операций.

Заметим, что президент Владимир Зеленский в день своей инаугурации требовал отставки министра обороны Степана Полторака. В общем все правительство сложит полномочия перед новой Верховной Радой, первое заседание которой запланировано на 29 августа 2019 года.