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Сколько витаминов организм способен отложить на будущее: инфографика

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Витамин В9 содержится в зеленой овощах
Витамин В9 содержится в зеленой овощах / sapienstone.com

Лето считают сезоном, когда можно запастись здоровьем на весь будущий год. Многие люди пытаются насытить свой организм, уставший от неизбежного весеннего авитаминоза, минералами и витаминами.

Стоит понимать, что организм человека может усвоить только определенную норму витаминов и минералов, пишет BBC.

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Из провитамина А в организме человека образуются активные формы. Провитамин А содержится в оранжевых и красных овощах, поскольку они содержат красные пигменты – каротиноиды и ликопен. Организм человека способен накопить А на 3-5 месяцев вперед.

Чтобы полезные овощи хорошо усваивались их нужно есть с жирами. Стоит помнить, что готовый витамин А в таблетках в чрезмерных дозах может быть токсичным.

Аскорбиновая кислота или витамин С содержится во всех свежих овощах и фруктах. 1,5 г аскорбиновой кислоты в печени хватит на 2 месяца. Если употреблять сверх нормы (75 – 90 мг витамина С), то лишнее будет выводиться почками. Не стоит превышать употребление этого витамина больше 2 грамм.

Дозу следует рассчитывать так: один сладкий перец содержит дневную норму витамина.

Скільки вітамінів організм здатний запасти на майбутнєСколько витаминов организм способен отложить на будущее

Полезным для здоровья является фолат или витамин В9. Он предотвращает рак и полезен в течении беременности. Фолат разрушается в коже под действием солнца.

Витамин В9 содержится в зеленых овощах – укропе, брокколи, зеленом горошке и других бобовых. В порции шпината содержится треть суточной дозы, поэтому переесть фолата трудно.

Источником билогичноактивних соединений является растительная пища, они полезны для сосудов, сердца, мозга и поддержания молодости. К примеру, это резвератрол, кверцетин и катехины. Тело эти вещества не способно запасать на будущее.

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Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Инфографика
Источник: 24 Канал
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