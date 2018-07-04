Сколько витаминов организм способен отложить на будущее: инфографика

Лето считают сезоном, когда можно запастись здоровьем на весь будущий год. Многие люди пытаются насытить свой организм, уставший от неизбежного весеннего авитаминоза, минералами и витаминами.

Стоит понимать, что организм человека может усвоить только определенную норму витаминов и минералов, пишет BBC.

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Из провитамина А в организме человека образуются активные формы. Провитамин А содержится в оранжевых и красных овощах, поскольку они содержат красные пигменты – каротиноиды и ликопен. Организм человека способен накопить А на 3-5 месяцев вперед.

Чтобы полезные овощи хорошо усваивались их нужно есть с жирами. Стоит помнить, что готовый витамин А в таблетках в чрезмерных дозах может быть токсичным.

Аскорбиновая кислота или витамин С содержится во всех свежих овощах и фруктах. 1,5 г аскорбиновой кислоты в печени хватит на 2 месяца. Если употреблять сверх нормы (75 – 90 мг витамина С), то лишнее будет выводиться почками. Не стоит превышать употребление этого витамина больше 2 грамм.

Дозу следует рассчитывать так: один сладкий перец содержит дневную норму витамина.

Сколько витаминов организм способен отложить на будущее

Полезным для здоровья является фолат или витамин В9. Он предотвращает рак и полезен в течении беременности. Фолат разрушается в коже под действием солнца.

Витамин В9 содержится в зеленых овощах – укропе, брокколи, зеленом горошке и других бобовых. В порции шпината содержится треть суточной дозы, поэтому переесть фолата трудно.

Источником билогичноактивних соединений является растительная пища, они полезны для сосудов, сердца, мозга и поддержания молодости. К примеру, это резвератрол, кверцетин и катехины. Тело эти вещества не способно запасать на будущее.

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