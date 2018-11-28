Сколько водителей приехали на львовскую таможню, чтобы растаможить автомобили на еврономерах

Законы относительно автомобилей на еврономерах вступили в силу с 25 ноября. В течение 90 дней будет действовать сниженный коэффициент на акциз.

"Евробляхаері" имеют три месяца, чтобы легализоваться, заплатив акциз со скидкой в ​​50%. Но пока ажиотажа на львовской таможни нет. По новому закону уже успели растаможить 150 автомобилей из Европы, и пока – ни одного старшей 10 лет.

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Львовянин Борис рассказал, что ездит по Украине на машине с еврономерами. Дизельную двухлитровую Audi 2006 года он пригнал из Литвы. Водитель понимал, что когда-нибудь придется легализовать нерастаможенный транспорт. Но такой процедуры для автомобилей, которым больше 10 лет и которые не соответствуют стандарту "Евро-5", просто не существовало.

Эксперты говорят, что к процедуре растаможивания допускают только снятые с учета в Европе транспортные средства. Их завозят в режиме импорта, а не через "серые" схемы, как большинство "евроблях".

Чтобы водители приехали на растаможку, нужно сначала приобрести автомобиль. Поскольку закон вступил в силу только в воскресенье, то надо поехать за границу, выбрать и купить. Таможенное оформление прогнозируется на конец этой недели, или уже на следующий,

– прокомментировал начальник отдела таможенного оформления Львовской таможни Андрей Бойцун.

"Основное условие, которое позволяет растаможить или легализовать свой автомобиль – предоставить документ, подтверждающий право собственности", – заверил соучредитель союза "Доступное Авто" Станислав Бучацкий.

Немало машин на еврономерах попадали в Украину в режиме транзита, то есть на 5-10 дней. Теперь водителям украинцам надо внести денежный залог при пересечении, чтобы снова заехать. Эта сумма превышает стоимость самой машины в три, а то и в четыре раза. Сейчас желающих нет, как и очередей на границах.

Очередей на границе нет

За минувшие сутки украинцы вывезли в Польшу более 100 машин в режиме транзита: стоянки переполнены.

Легковых автомобилей почти нигде нет. Кто всегда из-за очередей сомневался, ехать ли с туристической целью за границу – добро пожаловать,

– отметил начальник Львовской таможни Левко Прокипчук.

У владельцев автомобилей на еврономерах есть 180 дней до введения новых штрафов – законодатели дали время для того, чтобы легализоваться, или же избавиться от автомобиля. Новый закон предусматривает огромные штрафы: до 170 тысяч гривен.