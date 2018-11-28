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      Сколько водителей приехали на львовскую таможню, чтобы растаможить автомобили на еврономерах

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      Законы относительно автомобилей на еврономерах вступили в силу с 25 ноября. В течение 90 дней будет действовать сниженный коэффициент на акциз.

      "Евробляхаері" имеют три месяца, чтобы легализоваться, заплатив акциз со скидкой в ​​50%. Но пока ажиотажа на львовской таможни нет. По новому закону уже успели растаможить 150 автомобилей из Европы, и пока – ни одного старшей 10 лет.

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      Львовянин Борис рассказал, что ездит по Украине на машине с еврономерами. Дизельную двухлитровую Audi 2006 года он пригнал из Литвы. Водитель понимал, что когда-нибудь придется легализовать нерастаможенный транспорт. Но такой процедуры для автомобилей, которым больше 10 лет и которые не соответствуют стандарту "Евро-5", просто не существовало.

      Эксперты говорят, что к процедуре растаможивания допускают только снятые с учета в Европе транспортные средства. Их завозят в режиме импорта, а не через "серые" схемы, как большинство "евроблях".

      Чтобы водители приехали на растаможку, нужно сначала приобрести автомобиль. Поскольку закон вступил в силу только в воскресенье, то надо поехать за границу, выбрать и купить. Таможенное оформление прогнозируется на конец этой недели, или уже на следующий,
      – прокомментировал начальник отдела таможенного оформления Львовской таможни Андрей Бойцун.

      "Основное условие, которое позволяет растаможить или легализовать свой автомобиль – предоставить документ, подтверждающий право собственности", – заверил соучредитель союза "Доступное Авто" Станислав Бучацкий.

      Немало машин на еврономерах попадали в Украину в режиме транзита, то есть на 5-10 дней. Теперь водителям украинцам надо внести денежный залог при пересечении, чтобы снова заехать. Эта сумма превышает стоимость самой машины в три, а то и в четыре раза. Сейчас желающих нет, как и очередей на границах.

      Кордон чергиОчередей на границе нет

      За минувшие сутки украинцы вывезли в Польшу более 100 машин в режиме транзита: стоянки переполнены.

      Легковых автомобилей почти нигде нет. Кто всегда из-за очередей сомневался, ехать ли с туристической целью за границу – добро пожаловать,
      – отметил начальник Львовской таможни Левко Прокипчук.

      У владельцев автомобилей на еврономерах есть 180 дней до введения новых штрафов – законодатели дали время для того, чтобы легализоваться, или же избавиться от автомобиля. Новый закон предусматривает огромные штрафы: до 170 тысяч гривен.

      Автор: Ирина Карпюк
      Теги: Новости Украины Госпогранслужба Авто на еврономерах Новости Львова
      Источник: 24 канал
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