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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сколько военных приняли участие в боевых действиях на Донбассе: Порошенко назвал количество

78 Читати новину українською
В войне на Донбассе приняли участие 344 тысячи военных ВСУ
В войне на Донбассе приняли участие 344 тысячи военных ВСУ / shutterstock.com

В боевых действиях на Донбассе приняли участие 344 тысячи военных Вооруженных сил Украины. Именно они стали гарантом свободы, государственности, самостоятельности государства и остановили Россию-агрессора на Востоке страны.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на международном волонтерском и ветеранском форуме "Там, где мы – там Украина".

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Гарантом Независимости Украины являются Вооруженные силы Украины! Благодаря 344 тысячам участников боевых действий на Востоке Украины удалось остановить агрессора. Благодаря вам сапог российских оккупантов не оскверняет брусчатку Киева и других украинских городов,
– подчеркнул глава государства.

По его словам, украинцы окончательно сформировались за время борьбы как нация "с жестоким, сильным и вероломным агрессором".

Президент добавил, что уже через два дня, 24 августа, Украина отметит 27 лет Независимости, но добавил, что этот хронометр мог остановиться на отметке 23, если бы украинские защитники не начали оборонять украинскую землю от агрессора.

"Мы также осознаем, что Украина за эти 4,5 года заплатила очень высокую цену в борьбе за независимость. Тысячи погибших украинских воинов, добровольцев, волонтеров, погибших от пуль снайперов, снарядов артиллерии, минометов и систем залпового огня, и также тысячи гражданских. Десятки тысяч раненых и тех, кто потерпел тяжелые психологические травмы", – отметил Порошенко.

 

Напомним, ранее Петр Порошенко рассказал, что в оперативный военный резерв ВСУ первой очереди входят почти 160 тысяч украинцев, которые уже воевали на Донбассе и имеют боевой опыт, но сейчас находятся в запасе.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Петр Порошенко Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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