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      Сколько вооружения и техники получили ВСУ с начала войны на Донбассе: данные Порошенко

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      За 5 лет украинская армия получила 26 тысяч единиц оружия и военной техники
      За 5 лет украинская армия получила 26 тысяч единиц оружия и военной техники / Фото из открытых источников

      За последние 5 лет, от начала российской агрессии на территории Украины, Вооруженные силы получили около 26 тысяч единиц оружия и военной техники.

      Об этом сообщил Президент Петр Порошенко в своем Facebook.

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      За последние 5 лет мы не просто возродили наши Вооруженные Силы, а превратили их в одну из самых эффективных армий в Европе,
      – отметил он.

      Глава государства отметил, что украинские военные имеют высокий боевой дух, а для защиты страны используют мощное современное вооружение.

      "Около 26 тысяч единиц оружия и военной техники получила наша армия от Государственного концерна "Укроборонпром" за все время российской военной агрессии против Украины. И мы будем продолжать усиливать боевые способности украинского войска, чтобы защитить наше государство", – подчеркнул Порошенко.

      Напомним, ранее Петр Порошенко рассказал, что государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2. По его словам, это современные беспилотники, отвечающие требованиям НАТО.

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Петр Порошенко Оружие Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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