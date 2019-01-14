Сколько вооружения и техники получили ВСУ с начала войны на Донбассе: данные Порошенко
За последние 5 лет, от начала российской агрессии на территории Украины, Вооруженные силы получили около 26 тысяч единиц оружия и военной техники.
Об этом сообщил Президент Петр Порошенко в своем Facebook.
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За последние 5 лет мы не просто возродили наши Вооруженные Силы, а превратили их в одну из самых эффективных армий в Европе,
– отметил он.
Глава государства отметил, что украинские военные имеют высокий боевой дух, а для защиты страны используют мощное современное вооружение.
"Около 26 тысяч единиц оружия и военной техники получила наша армия от Государственного концерна "Укроборонпром" за все время российской военной агрессии против Украины. И мы будем продолжать усиливать боевые способности украинского войска, чтобы защитить наше государство", – подчеркнул Порошенко.
Напомним, ранее Петр Порошенко рассказал, что государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2. По его словам, это современные беспилотники, отвечающие требованиям НАТО.