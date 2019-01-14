Сколько вооружения и техники получили ВСУ с начала войны на Донбассе: данные Порошенко

За последние 5 лет, от начала российской агрессии на территории Украины, Вооруженные силы получили около 26 тысяч единиц оружия и военной техники.

Об этом сообщил Президент Петр Порошенко в своем Facebook.

Читайте также: Как укрепилась украинская армия после начала агрессии Кремля: заявление Порошенко

За последние 5 лет мы не просто возродили наши Вооруженные Силы, а превратили их в одну из самых эффективных армий в Европе,

– отметил он.

Глава государства отметил, что украинские военные имеют высокий боевой дух, а для защиты страны используют мощное современное вооружение.

"Около 26 тысяч единиц оружия и военной техники получила наша армия от Государственного концерна "Укроборонпром" за все время российской военной агрессии против Украины. И мы будем продолжать усиливать боевые способности украинского войска, чтобы защитить наше государство", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее Петр Порошенко рассказал, что государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2. По его словам, это современные беспилотники, отвечающие требованиям НАТО.