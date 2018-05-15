Сколько времени Украина не импортирует газ из России: в "Укртрансгаз" назвали цифру
Компания "Укртрансгаз" 15 мая сообщила, что Украина почти 2,5 года не осуществляет импорт газа непосредственно из России.
Об этом свидетельствует сообщение компании в Twitter.
"Сегодня уже 900 дней с того исторического момента, с тех пор Украина начала использовать возможность обходиться без импорта газа из РФ", – говорится в заметке.
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К слову, ранее стало известно, что за первые 4 месяца 2018 "Укртрансгаз" снизил импорт газа в 2,2 раза.
Напомним, 20 апреля стало известно, что "Газпром" подал в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с "Нафтогаз Украины" относительно поставок и транзита газа.
Источник: 24 Канал
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