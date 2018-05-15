Сколько времени Украина не импортирует газ из России: в "Укртрансгаз" назвали цифру

Компания "Укртрансгаз" 15 мая сообщила, что Украина почти 2,5 года не осуществляет импорт газа непосредственно из России.

Об этом свидетельствует сообщение компании в Twitter.



"Сегодня уже 900 дней с того исторического момента, с тех пор Украина начала использовать возможность обходиться без импорта газа из РФ", – говорится в заметке.

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К слову, ранее стало известно, что за первые 4 месяца 2018 "Укртрансгаз" снизил импорт газа в 2,2 раза.

Сьогодні уже 900 днів з того історичного моменту, відколи Україна почала використовувати можливість обходитись без імпорту газу з РФ.https://t.co/9ZZAbgfVtl pic.twitter.com/tMZCBbywCj — УКРТРАНСГАЗ (@utg_ua) 15 мая 2018 г.

Напомним, 20 апреля стало известно, что "Газпром" подал в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с "Нафтогаз Украины" относительно поставок и транзита газа.