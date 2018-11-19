Сколько времени в день можно ходить на высоких каблуках: ответ врача

Женщины, которые любят носить обувь на высоких каблуках, рискуют получить ряд серьезных проблем со здоровьем. Поклонницам такой обуви грозит варикоз, искривление позвоночника, деформация пальцев ног и тому подобное. Поэтому, чтобы выглядеть красиво и не получить проблем со здоровьем, стоит носить каблуки не дольше, чем 4 часа в день.

Об этом рассказал врач-хирург, флеболог Алексей Скрынник в интервью "Обозревателю".

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Медик отмечает, что постоянное ношение обуви на каблуках увеличивает риск развития варикоза до 30%.

Все зависит от того, как долго носят и сколько часов в день проводят на каблуках. Не более 4 часов в день можно носить обувь на высоких каблуках. Высота каблука - не более 8-10 сантиметров,

– рассказал Скрынник.

По словам врача, каблуки выше 10 сантиметров влияют не только на вены и усталость ног, но и на поясничный отдел позвоночника.

"Также люди сталкиваются с деформацией кости на ноге в области первого пальца. Вальгусная деформация первого пальца – это следствие поперечного плоскостопия. Поперечное плоскостопие чаще развивается при ношении высоких каблуков, потому что вся нагрузка при ходьбе идет на переднюю часть стопы, сустав первого пальца разрушается. Развитие или усугубление этого состояния может привести, в том числе и к варикозной болезни", – добавил специалист.

Медик подчеркнул, что обувь должна быть удобной и, желательно, ортопедическим – с небольшим каблучком и жесткой подошвой.

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