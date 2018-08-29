Сколько за час зарабатывают Маск, Цукерберг и Безос: потрясающие суммы

Журналисты Business Insider сформировали рейтинг из 9 самых богатых предпринимателей США, а также подсчитали сколько эти люди зарабатывают каждый час. На первом месте оказался Джефф Безос (владелец Amazon), который ежечасно зарабатывает по 4 миллиона долларов.

Об этом пишет издание ain.ua.

За основу журналисты взяли показатели годовой прибыли, а также стоимость их активов по оценке Forbes. Чтобы получить приблизительный час дохода, рассчитали разницу между доходами миллиардера в 2017 и 2018 годах, а затем разделили на 8 760 – это количество часов в году.

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Кроме Безоса, больше миллиона за час зарабатывают также Марк Цукерберг (СЕО Facebook) и Элис Уолтон (владелица сети магазинов Wolmart).

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск занимает в этом рейтинге 6 место. Ежечасно предприниматель зарабатывает около 685 тысяч долларов.



Самые богатые люди США

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