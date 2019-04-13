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      Сколько за первый тур выборов президента Украины заработали члены ЦИК

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      Зарплаты членов ЦИК за работу в первом туре выборов президента
      Зарплаты членов ЦИК за работу в первом туре выборов президента / Иллюстративное фото

      Члены Центральной избирательной комиссии заработали за март, в котором организовали и провели первый тур выборов президента, от 194 до 243 тысяч гривен.

      Председатель ЦИК Татьяна Слипачук заработала 222 тысячи гривен, сообщил секретариату ЦИК на запрос "Украинских новостей".

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      Из полученной Слипачук суммы по 53 тысяч гривен составили оклад и надвабка за интенсивность труда, 37 тысяч гривен – персональная надбавка, 79 тысяч гривен – премия.

      Заместители председателя ЦИК Евгений Радченко и Олег Конопольский за месяц получили 219 тысяч и 214 тысяч гривен соответственно. А секретарь комиссии Наталья Бернацкая в марте заработала 212 тысяч гривен.

      Среди остальных 12 членов ЦИК ниже зарплата была только в четырех – от 193 тысяч 8 гривен до 200 тысяч 600 гривен.

      При этом у 7 членов ЦИК за март зарплата была выше, чем у председателя комиссии – от 222 тысяч 500 гривен до 243 тысяч гривен.

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      Теги: Новости Украины Деньги Зарплата Выборы Президента 2019 ЦИК Новости политики
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