Сколько за первый тур выборов президента Украины заработали члены ЦИК

Члены Центральной избирательной комиссии заработали за март, в котором организовали и провели первый тур выборов президента, от 194 до 243 тысяч гривен.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук заработала 222 тысячи гривен, сообщил секретариату ЦИК на запрос "Украинских новостей".

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Из полученной Слипачук суммы по 53 тысяч гривен составили оклад и надвабка за интенсивность труда, 37 тысяч гривен – персональная надбавка, 79 тысяч гривен – премия.

Заместители председателя ЦИК Евгений Радченко и Олег Конопольский за месяц получили 219 тысяч и 214 тысяч гривен соответственно. А секретарь комиссии Наталья Бернацкая в марте заработала 212 тысяч гривен.

Среди остальных 12 членов ЦИК ниже зарплата была только в четырех – от 193 тысяч 8 гривен до 200 тысяч 600 гривен.

При этом у 7 членов ЦИК за март зарплата была выше, чем у председателя комиссии – от 222 тысяч 500 гривен до 243 тысяч гривен.