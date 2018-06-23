Сколько зарабатывает Chanel: подробности

Впервые в истории с 1910 года модный Дом Chanel опубликовал полную финансовую отчетность.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Отмечается, что чистая прибыль Chanel – 1,79 млрд. долларов. Рост из года в год – 18,6%.

В целом выручка в 2017 году увеличилось на 11,5%, составив 9,62 млрд. долларов, что куда больше, чем у конкурентов Gucci и Hermès.

Наши сильные финансы позволяют нам оставаться независимой компанией и фокусироваться на долгосрочном развитии,

– отметил главный финансовый директор Chanel Филипп Блонд.

Превзошел такую прибыль только Louis Vuitton. Его выручка оценивается в 11 млрд.долларов.

Кроме того, выручка группы LVMH, в которую входит Louis Vuitton, составила 49,3 млрд. долларов.