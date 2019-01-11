Сколько зарабатывают IT-шники в Украине и мире: инфографика

Сфера информационных технологий считается одной из самых привлекательных и самых прибыльных не только в Украине, но и в других странах. Заработки программистов колеблются в зависимости от пола, должности, типа компании и опыта работы.

По исследованиям рекрутинговой компании Indigo Tech Recruiters, уровень зарплат зависит от страны, опыта делать, должности и типа компании. По их данным мужчины зарабатывают вдвое больше женщин.

Больше всего получают CTO (chief technical officer) – технический директор – 5000 долларов. Чуть меньше CPO (chief procurement officer) – директор по производству и CEO (chief executive officer) – генеральный директор – 4000, COO (chief operating officer) – главный инженер) – 3500.

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Сколько зарабатывают IT-шники: инфографика

Что касается уровня образования, PhD (доктор философии) получает 6300, MBA (магистр бизнес администрирования) – 3500, программисты с высшим образованием получают 4000.

В Украине средняя зарплата айтишников равна 4000 долларов. Лучше платят IT-шникам в США – 5000, в Европе 4600. В Москве программисты получают 4500, в других регионах России 2350.

Самый высокий уровень зарплат в продуктовых компаниях – 4500, немного отстают аутсорсинговые и аутстаффинговые – 4000.

Аутсорсинг (outsourcing; подрядничество) – передача компанией части ее задач или процессов сторонним исполнителям на условиях субподряда.

Аутстаффинг – это вывод персонала за штат компании-заказчика и оформление его в штат компании-провайдера



Сколько зарабатывают IT-шники: инфографика

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В зависимости от опыта работы, больше получают программисты с 10 летним опытом работы – 5500, поменьше работающие 8-9 лет – 5000, айтишники с 5-6 летним опытом зарабатывают 4000.



Сколько зарабатывают IT-шники: инфографика