Сколько зарабатывают министры и депутаты в Украине: известны самые высокие зарплаты

Самую высокую зарплату за январь среди украинских министров получил глава Минобороны Степан Полторак – 81,1 тысячи гривен. А среди глав фракций и групп в Верховной Раде самые большие зарплаты в январе были у председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Артура Герасимова, председателя фракции "Народный фронт" Максима Бурбака и лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Среди членов Кабмина следующие в зарплатном рейтинге – министр финансов Оксана Маркарова с зарплатой в 73,8 тысячи гривен и министр иностранных дел Павел Климкин с месячным заработком в 63,9 тысячи гривен. Об этом свидетельствуют данные секретариата правительства и министерств, а также аппарата Рады, сообщает UBR.

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Наименьшие зарплаты в январе среди министров получили министр юстиции Павел Петренко – 25,9 тысячи гривен, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш – 18,1 тысячи гривен и министр информационной политики Юрий Стець – 16,8 тысячи гривен.

Премьер-министр Владимир Гройсман за январь заработал 37,4 тысячи гривен на посту.

Что касается глав фракций и групп в парламенте, то наибольшие зарплаты за январь получили Герасимов, Бурбак и Ляшко – у каждого по 37 тысяч гривен.

Председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк в январе заработал 33,6 тысячи гривен. Зарплата Вадима Новинского по фракции "Оппозиционный блок" составила 32,6 тысячи гривен. А лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила месячную зарплату в размере 30,4 тысячи гривен.

Сопредседатели группы "Партия "Возрождение" Виталий Хомутынник и Виктор Бондарь заработали 27,9 и 27,2 тысячи гривен соответственно. Зарплата председателя группы "Воля народа" Ярослава Москаленко составила 23,2 тысячи гривен.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция БПП) заработала в январе 36,3 тысячи гривен.

Среди всех нардепов наибольшую зарплату за январь получили Александр Спиваковский, Николай Фролов и Владимир Арешонков (все из фракции БПП) – по 44,5 тысячи гривен. Такую же сумму заработали Татьяна Бахтеева (фракция "Оппозиционный блок"), Иван Кириленко (фракция "Всеукраинское объединение "Батькивщина") и Виктор Развадовский (группа "Возрождение").

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При этом всем народным избранникам насчитали по 35,2 тысячи гривен в качестве компенсации расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.