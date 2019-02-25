20:49
25 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
      Вєсті Кремля
      21:32, 23 февраля
      Вести. UA. Жир: Украинская копия Гитлера. Спасательная операция Бойко
      Вєсті.UA
      18:16, 23 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Сколько зарабатывают министры и депутаты в Украине: известны самые высокие зарплаты

      112 Читати новину українською
      Зарплаты украинских министров и депутатов
      Зарплаты украинских министров и депутатов / 24 канал

      Самую высокую зарплату за январь среди украинских министров получил глава Минобороны Степан Полторак – 81,1 тысячи гривен. А среди глав фракций и групп в Верховной Раде самые большие зарплаты в январе были у председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Артура Герасимова, председателя фракции "Народный фронт" Максима Бурбака и лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

      Среди членов Кабмина следующие в зарплатном рейтинге – министр финансов Оксана Маркарова с зарплатой в 73,8 тысячи гривен и министр иностранных дел Павел Климкин с месячным заработком в 63,9 тысячи гривен. Об этом свидетельствуют данные секретариата правительства и министерств, а также аппарата Рады, сообщает UBR.

      Читайте также: Супрун зарабатывает меньше своих заместителей: известна зарплата за январь

      Наименьшие зарплаты в январе среди министров получили министр юстиции Павел Петренко – 25,9 тысячи гривен, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш – 18,1 тысячи гривен и министр информационной политики Юрий Стець – 16,8 тысячи гривен.

      Премьер-министр Владимир Гройсман за январь заработал 37,4 тысячи гривен на посту.

      Что касается глав фракций и групп в парламенте, то наибольшие зарплаты за январь получили Герасимов, Бурбак и Ляшко – у каждого по 37 тысяч гривен.

      Председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк в январе заработал 33,6 тысячи гривен. Зарплата Вадима Новинского по фракции "Оппозиционный блок" составила 32,6 тысячи гривен. А лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила месячную зарплату в размере 30,4 тысячи гривен.

      Сопредседатели группы "Партия "Возрождение" Виталий Хомутынник и Виктор Бондарь заработали 27,9 и 27,2 тысячи гривен соответственно. Зарплата председателя группы "Воля народа" Ярослава Москаленко составила 23,2 тысячи гривен.

      Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко (фракция БПП) заработала в январе 36,3 тысячи гривен.

      Среди всех нардепов наибольшую зарплату за январь получили Александр Спиваковский, Николай Фролов и Владимир Арешонков (все из фракции БПП) – по 44,5 тысячи гривен. Такую же сумму заработали Татьяна Бахтеева (фракция "Оппозиционный блок"), Иван Кириленко (фракция "Всеукраинское объединение "Батькивщина") и Виктор Развадовский (группа "Возрождение").

      Читайте также: Сколько зарабатывает Мангер – подозреваемый в организации убийства Гандзюк

      При этом всем народным избранникам насчитали по 35,2 тысячи гривен в качестве компенсации расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.

      blog_ava
      Масленица 2019 в Украине: дата, традиции и что нельзя делать в этот праздник
      сегодня
      75852
      Теги: Новости Украины Деньги Владимир Гройсман Степан Полторак Зарплата Верховная Рада Кабинет Министров Украины Юлия Тимошенко - новости Новости политики Олег Ляшко
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто виноват в "ватных" участниках нацотбора на Евровидение-2019
      сегодня , 19:18 Кто виноват в "ватных" участниках нацотбора на Евровидение-2019
      Яніна Ткачук 767
      MARUV і Євробачення-2019: чому українці голосували за "ватницю"?
      сегодня , 19:05 MARUV і Євробачення-2019: чому українці голосували за "ватницю"?
      Артем Овдієнко 786
      Смогут ли ЛГБТ-пары усыновлять детей в Украине: уполномоченный президента по правам ребенка
      сегодня , 18:57 Смогут ли ЛГБТ-пары усыновлять детей в Украине: уполномоченный президента по правам ребенка
      Ірина Поліщук 99
      Подозрение в госизмене экс-начальнику Генштаба Замане: что известно о военнослужащем
      сегодня , 18:04 Подозрение в госизмене экс-начальнику Генштаба Замане: что известно о военнослужащем
      358
      Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      сегодня , 18:01 Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      Інна Жолобович 4451
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В Кривом Роге провели вече за честные выборы
       20 марта 2016 , 19:38
      Кивалов снял свою кандидатуру с выборов
       10 октября 2015 , 13:27
      Главные новости футбола 29 августа: Определились участники Лиги чемпионов, Шевченко вызвал форварда в сборную Украины
       30 августа 2018 , 07:00
      Названо еще одно неоспоримое преимущество "евроблях"
       11 октября 2018 , 08:21
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук