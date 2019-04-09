Сколько зарабатывают руководители государственных компаний: ТОП-30

Топ-менеджеры крупнейших государственных компаний зарабатывают более миллиона гривен в год. Наиболее оплачиваемым руководителем госкомпании остается глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Журналисты "Экономической правды" разослали запросы в пресс-службы 30 государственных предприятий с просьбой предоставить информацию об уровне заработной платы, но ответили только 12.

Читайте также: Какую зарплату получает Президент Украины

Из 12 предприятий часть посоветовала искать информацию о заработной плате руководителя на сайте НАПК. И только в 7 предприятиях предоставили исчерпывающий ответ.

Самым оплачиваемым топ-менеджером госкомпаний остается Андрей Коболев. Его месячная заработная плата (за 2017 год) составляет более 2 миллионов гривен в месяц, а общий годовой показатель составляет 47,1 миллионов гривен.

Декларации у Коболева нет. Все же он признает, что его месячная зарплата в цифровом виде – "это более семи цифр после запятой". С 2019 года Коболев обязался перечислять всю свою заработную плату от "Нафтогаза" на благотворительность. За январь, февраль и март он перечислил на благотворительность 3,29 миллионов гривен.

Средняя заработная плата в Украине – 10 тысяч 300 гривен.

На втором месте по уровню заработной платы – руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов. По данным НАПК, его годовой доход за 2018 год составил 9,749 миллионов гривен, то есть примерно по 606,2 тысяч гривен в месяц.

Третье место занял глава "Энергоатома" Юрий Недашковский. Он руководит предприятием с 2014 года. Его годовой доход в 2018 году составил 7,266 миллионов гривен, то есть 605 тысяч 512 гривен в месяц.

Какие зарплаты у руководителей государственных компаний: ТОП-30



Инфографика "Экономической правды"