23:13
9 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Избушка для Путина. Россия возвращается в СССР
      Вєсті Кремля
      22:03, сегодня
      Вести.UA: Порошенко кардинально изменился. Немногочисленная "ЗеКоманда"
      Вєсті.UA
      21:20, сегодня
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Сколько зарабатывают руководители государственных компаний: ТОП-30

      70 Читати новину українською
      Какие зарплаты у руководителей государственных компаний
      Какие зарплаты у руководителей государственных компаний / Фото из открытых источников

      Топ-менеджеры крупнейших государственных компаний зарабатывают более миллиона гривен в год. Наиболее оплачиваемым руководителем госкомпании остается глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

      Журналисты "Экономической правды" разослали запросы в пресс-службы 30 государственных предприятий с просьбой предоставить информацию об уровне заработной платы, но ответили только 12.

      Читайте также: Какую зарплату получает Президент Украины

      Из 12 предприятий часть посоветовала искать информацию о заработной плате руководителя на сайте НАПК. И только в 7 предприятиях предоставили исчерпывающий ответ.

      Самым оплачиваемым топ-менеджером госкомпаний остается Андрей Коболев. Его месячная заработная плата (за 2017 год) составляет более 2 миллионов гривен в месяц, а общий годовой показатель составляет 47,1 миллионов гривен.

      Декларации у Коболева нет. Все же он признает, что его месячная зарплата в цифровом виде – "это более семи цифр после запятой". С 2019 года Коболев обязался перечислять всю свою заработную плату от "Нафтогаза" на благотворительность. За январь, февраль и март он перечислил на благотворительность 3,29 миллионов гривен.

      Средняя заработная плата в Украине – 10 тысяч 300 гривен.

      На втором месте по уровню заработной платы – руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов. По данным НАПК, его годовой доход за 2018 год составил 9,749 миллионов гривен, то есть примерно по 606,2 тысяч гривен в месяц.

      Третье место занял глава "Энергоатома" Юрий Недашковский. Он руководит предприятием с 2014 года. Его годовой доход в 2018 году составил 7,266 миллионов гривен, то есть 605 тысяч 512 гривен в месяц.

      Какие зарплаты у руководителей государственных компаний: ТОП-30

      зарплата керівників держпідприємств
      Инфографика "Экономической правды"

       

      blog_ava
      Определились ли вы за кого проголосуете во втором туре: опрос
      сегодня
      668
      Теги: Новости Украины Андрій Коболев Зарплата Деньги Укрзализниця Нафтогаз
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 апреля: где и когда пройдут дебаты, из "Самопомочи" уйдет часть нардепов
      сегодня , 22:36 Главные новости 9 апреля: где и когда пройдут дебаты, из "Самопомочи" уйдет часть нардепов
      143
      Порция мифов "ЛНР", или Российские паспорта бывают разные...
      сегодня , 22:01 Порция мифов "ЛНР", или Российские паспорта бывают разные...
      Ольга Черненко 234
      Бачив смерть своїми очима: зворушлива історія молдованина, який захищає Україну на Донбасі
      сегодня , 21:30 Бачив смерть своїми очима: зворушлива історія молдованина, який захищає Україну на Донбасі
      Віталій Дейнега 80
      Тотальное обнищание: Действительно ли украинцы стали беднее
      сегодня , 20:01 Тотальное обнищание: Действительно ли украинцы стали беднее
      Яніна Ткачук 600
      Битва за "Приватбанк": Заплатят ли украинцы Коломойскому еще 2 миллиарда долларов
      сегодня , 19:00 Битва за "Приватбанк": Заплатят ли украинцы Коломойскому еще 2 миллиарда долларов
      Євгенія Мазур 520
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В Киеве Notre-Dame de Paris в последний раз собрал полный зал
       14 декабря 2011 , 08:43 1
      "Всего лишь в 200 километрах от гражданской войны": острый репортаж немецкого СМИ перед матчем Заря – РБ Лейпциг
       23 августа 2018 , 19:37
      Завтра "евробляхеры" перекроют дороги по всей Украине
       19 ноября 2018 , 14:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук