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      Сколько зарабатывают украинцы на улитках: неожиданные суммы

      Сделано в Украине 361 Читати новину українською

      Улиточные фермы – это один из самых стремительных по развитию сельскохозяйственных трендов последних лет. Моллюски показывают невероятные показатели в Украине, когда речь идет об окупаемости первых инвестиций.

      Улиточные фермы начали появляться несколько лет назад, а теперь уже существует отдельная ассоциация производителей улиток, объединяющая 86 ферм в 19 областях.

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      Кто покупает улиток

      Деликатес в раковине редко увидишь на праздничном столе украинцев. Откуда же тогда спрос? Основной рынок сбыта – это Западная Европа. За год здесь потребляют несколько десятков тысяч тонн моллюсков, а хотели бы и больше. Рынок заполнен на 70% и, похоже, украинцы с радостью готовы заполнить нишу. Климат наш подходит, земли достаточно, как и сырья для кормления.

      равлики ферма
      Улиточная ферма

      Сейчас мощности Украины небольшие – до 400 тонн улиток в год. В то же время перерабатывающие заводы в Европе охотно принимают партии и на 600 тонн. За такие масштабы обещают высокую цену и, что не менее важно, тогда украинцы смогут продавать свой товар напрямую французам и итальянцам, избегая посредников, а это преимущественно польские или латвийские компании.

      равлики
      Крупнейшим потребителем улиток является Западная Европа

      Такие условия породили еще одну особенность улиточного бизнеса в Украине. Здесь фермеры не конкуренты, а скорее компаньоны. Первопроходцы, которые наладили работу собственных ферм, готовы делиться секретами: записывают ролики в YouTube и приглашают к себе на обучение.

      Трудно ли вести улиточный бизнес

      Если вам показалось, что уход за фермой – не бей лежачего, то должны разочаровать. Владельцы такого бизнеса отдыхают разве что в декабре-январе, когда их подопечные впадают в анабиоз.

      Примерно с середины февраля в питомнике поднимают температуру до 17 градусов и начинается новый цикл, который продлится до октября. Один улитка за год может дать потомство, которое, повзрослев, достигнет 35-ти килограммов. К тому же улитки – гермафродиты, поэтому после спаривания оба продолжат свой род.

      равлики
      Владельцы улиточного бизнеса отдыхают только в декабре-январе

      Сколько можно заработать на улитках

      Здесь вы работаете в гривнах, а продаете в евро – так коротко озвучивают главное преимущество улиточного бизнеса. Килограмм живых моллюсков стоит примерно 3,5 евро, тогда как одна ферма производит несколько десятков тонн. Другой продукт – улиточную икра, цена которой составляет тысячу долларов за килограмм.

      Если Европа привлекает оптовыми продажами, то в розницу выгоднее улиток продавать украинским ресторанам и супермаркетам. Тогда моллюск будет стоить почти вдвое дороже. Не хватает только спроса, ведь украинцы съедают только 10% улиток. Поэтому фермеры часто открывают дегустационные залы, чтобы любознательных посетителей превратить в будущих клиентов.

      равлики
      Фермеры часто организовывают дегустации, чтобы популяризировать необычный деликатес

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      Теги: Новости Украины Сделано в Украине Бизнес Деньги Европа Фотоновости
      Источник: 24 канал
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