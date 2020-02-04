Какие зарплаты у европейцев: инфографика
В странах Восточной Европы средняя месячная зарплата в 2019 году составила менее 600 евро, а на северо-западе – более 1500 евро.
Минимальная заработная плата существует в 21 из 27 государств-членов ЕС, свидетельствуют данные Евростата. Минималки не имеют Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция.
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Страны, имеющие национальную минимальную заработную плату, можно разделить на 3 основные группы, исходя из уровня в евро. Все цифры приведены до вычета налогов.
Справка. По состоянию на 4 февраля курс евро составляет 27 гривен 75 копеек.
Где самая низкая зарплата
В январе 2020 года Болгария имела самую низкую валовую минимальную заработную плату – 312 евро в ЕС.
Девять государств-членов, расположенных преимущественно на востоке ЕС, имеют минимальную заработную плату между 400 евро и примерно 600 евро в месяц:
- Латвия – 430 евро;
- Румыния – 466 евро;
- Венгрия – 487 евро;
- Хорватия – 546 евро;
- Чехия – 575 евро;
- Словакия – 580 евро;
- Эстония – 584 евро;
- Литва – 607 евро;
- Польша – 611 евро.
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В 5 других государствах-членах, расположенных преимущественно на юге Евросоюза, минималка составляла от 700 евро до 1000 евро в месяц:
- Португалия – 741 евро;
- Греция – 758 евро;
- Мальта – 777 евро;
- Словения – 941 евро;
- Испания – 1050 евро.
Где самая высокая зарплата
В остальных 7 странах-членов на западе и севере ЕС минимальная заработная плата превышала 1500 евро в месяц:
- Франция – 1539 евро;
- Германия – 1584 евро;
- Бельгия – 1594 евро;
- Нидерланды – 1636 евро;
- Ирландия – 1656 евро;
- Люксембург – 2142 евро.
Для сравнения, в январе 2020 года минимальная заработная плата в США составляла 1119 евро в месяц.
Какие зарплаты в Европе / Инфографика Евростата
Какие зарплаты сейчас в Украине?
С 1 января 2020 года "минималка" в Украине составляет 4 тысячи 723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час.
Средняя зарплата по Украине сейчас составляет 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.