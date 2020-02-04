Какие зарплаты у европейцев: инфографика

В странах Восточной Европы средняя месячная зарплата в 2019 году составила менее 600 евро, а на северо-западе – более 1500 евро.

Минимальная заработная плата существует в 21 из 27 государств-членов ЕС, свидетельствуют данные Евростата. Минималки не имеют Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция.

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Страны, имеющие национальную минимальную заработную плату, можно разделить на 3 основные группы, исходя из уровня в евро. Все цифры приведены до вычета налогов.

Справка. По состоянию на 4 февраля курс евро составляет 27 гривен 75 копеек.

Где самая низкая зарплата

В январе 2020 года Болгария имела самую низкую валовую минимальную заработную плату – 312 евро в ЕС.

Девять государств-членов, расположенных преимущественно на востоке ЕС, имеют минимальную заработную плату между 400 евро и примерно 600 евро в месяц:

Латвия – 430 евро;

Румыния – 466 евро;

Венгрия – 487 евро;

Хорватия – 546 евро;

Чехия – 575 евро;

Словакия – 580 евро;

Эстония – 584 евро;

Литва – 607 евро;

Польша – 611 евро.

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В 5 других государствах-членах, расположенных преимущественно на юге Евросоюза, минималка составляла от 700 евро до 1000 евро в месяц:

Португалия – 741 евро;

Греция – 758 евро;

Мальта – 777 евро;

Словения – 941 евро;

Испания – 1050 евро.

Где самая высокая зарплата

В остальных 7 странах-членов на западе и севере ЕС минимальная заработная плата превышала 1500 евро в месяц:

Франция – 1539 евро;

Германия – 1584 евро;

Бельгия – 1594 евро;

Нидерланды – 1636 евро;

Ирландия – 1656 евро;

Люксембург – 2142 евро.

Для сравнения, в январе 2020 года минимальная заработная плата в США составляла 1119 евро в месяц.



Какие зарплаты в Европе / Инфографика Евростата

Какие зарплаты сейчас в Украине?

С 1 января 2020 года "минималка" в Украине составляет 4 тысячи 723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час.



Средняя зарплата по Украине сейчас составляет 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.