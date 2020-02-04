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      Какие зарплаты у европейцев: инфографика

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      Какие зарплаты в Европе / shutterstock.com

      В странах Восточной Европы средняя месячная зарплата в 2019 году составила менее 600 евро, а на северо-западе – более 1500 евро.

      Минимальная заработная плата существует в 21 из 27 государств-членов ЕС, свидетельствуют данные Евростата. Минималки не имеют Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция.

      К теме: Какие зарплаты в Украине в рабочей сфере: инфографика

      Страны, имеющие национальную минимальную заработную плату, можно разделить на 3 основные группы, исходя из уровня в евро. Все цифры приведены до вычета налогов.

      Справка. По состоянию на 4 февраля курс евро составляет 27 гривен 75 копеек.

      Где самая низкая зарплата

      В январе 2020 года Болгария имела самую низкую валовую минимальную заработную плату – 312 евро в ЕС.

      Девять государств-членов, расположенных преимущественно на востоке ЕС, имеют минимальную заработную плату между 400 евро и примерно 600 евро в месяц:

      • Латвия – 430 евро;
      • Румыния – 466 евро;
      • Венгрия – 487 евро;
      • Хорватия – 546 евро;
      • Чехия – 575 евро;
      • Словакия – 580 евро;
      • Эстония – 584 евро;
      • Литва – 607 евро;
      • Польша – 611 евро.

      Кстати: В Украине выросла средняя зарплата: инфографика

      В 5 других государствах-членах, расположенных преимущественно на юге Евросоюза, минималка составляла от 700 евро до 1000 евро в месяц:

      • Португалия – 741 евро;
      • Греция – 758 евро;
      • Мальта – 777 евро;
      • Словения – 941 евро;
      • Испания – 1050 евро.

      Где самая высокая зарплата

      В остальных 7 странах-членов на западе и севере ЕС минимальная заработная плата превышала 1500 евро в месяц:

      • Франция – 1539 евро;
      • Германия – 1584 евро;
      • Бельгия – 1594 евро;
      • Нидерланды – 1636 евро;
      • Ирландия – 1656 евро;
      • Люксембург – 2142 евро.

      Для сравнения, в январе 2020 года минимальная заработная плата в США составляла 1119 евро в месяц.

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      Какие зарплаты в Европе / Инфографика Евростата

      Какие зарплаты сейчас в Украине?
      С 1 января 2020 года "минималка" в Украине составляет 4 тысячи 723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час.

      Средняя зарплата по Украине сейчас составляет 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Евросоюз Деньги Минимальная зарплата Зарплата
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