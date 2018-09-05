Сколько заработал в августе директор НАБУ Сытник и его заместители: детали в цифрах

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заработал за август 162 тысячи 251 гривну.

Об этом информирует "Слово и дело".

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Заработок Сытника – 86 тысяч гривен, за выслугу лет – почти 26 тысяч гривен, за ранг – 654 гривны, за доступ к государственной тайне – 8 тысяч 649 гривен, отпускные – почти 41 тысяча гривен.

Его первый заместитель Гизо Углава заработал 113 тысяч гривен. Оклад Углавы – 61 тысяча гривен, за выслугу лет – 9 тысяч гривен, за доступ к гостайне – 6 тысяч гривен, за ранг – почти 364 гривны, отпускные – 36 тысяч гривен.



Гизо Углава

Заместительнице Татьяне Варварской насчитали 127 тысяч гривен. Ее оклад составлял 84 тысячи тысячи гривен, за выслугу лет – почти 34 тысячи гривен, за доступ к государственной тайне – почти 9 тысяч гривен, за ранг – 600 гривен.



Татьяна Варварская

Анатолий Новак заработал в июле почти 142 тысячи гривен. Оклад заместителя главы НАБУ составил почти 85 тысяч гривен, за выслугу лет – почти 34 тысячи гривен, за доступ к гостайне – почти 9 тысяч гривен, за специальное звание – 2,4 тысячи гривен, за научную степень – почти 13 тысяч гривен.



Анатолий Новак