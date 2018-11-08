Сколько заработал Виталий Кличко и его заместители за октябрь: впечатляющие суммы

Мэр Киева Виталий Кличко и его подопечные получили зарплату за октябрь. Оказалось, что некоторые заместители Кличко получили больше, чем их руководитель.

Об этом сообщили в аппарате Киевской городской госадминистрации, говорится на сайте 44.ua.

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Мэр Киева за 22 рабочих дня получил зарплату в сумме почти 40 тысяч гривен (39,3 тысячи гривен), из которых 16 тысяч гривен составила надбавка за интенсивность труда, а 7 тысяч гривен – надбавка за выслугу лет. Интересно, что в отличие от своих заместителей, премию Виталий Кличко не заслужил.



Зарплата Виталия Кличко за октябрь

Однако его первый заместитель Николай Поворозник за октябрь получил более 51 тысячи гривен. Сюда вошла и ежемесячная премия, которая составила 14 тысяч гривен, а также надбавки за интенсивность труда и выслугу лет. Интересно, что Поворозника насчитали более 2 тысяч гривен за неизвестные другие работы.



Зарплата Николая Поворозника за октябрь

Другие три заместителя – Александр Спасибко, Валентин Мондриевский и Петр Пантелеев – за работу в среднем получили от 40 до 43 тысяч гривен. И они не обошлись без премий и денежных надбавок. А меньше всех заработали Вячеслав Непоп – 37 тысяч гривен и Дмитрий Давтян – 38,5 тысяч гривен соответственно.