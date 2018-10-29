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      Сколько заработала Свитолина за победу в Итоговом турнире WTA: немалая сумма

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      Элина Свитолина и ее трофей
      Элина Свитолина и ее трофей / twitter Elina Svitolina

      Украинская теннисистка Элина Свитолина довольно сенсационно выиграла Итоговый турнир WTA в Сингапуре. Его призовой фонд составил 7 миллионов долларов. И значительная часть этой суммы перепала именно Свитолиной.

      За победу в турнире Свитолина получила 2,36 миллиона долларов. Кроме того, она получила 1500 зачетных очков.

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      Стоит отметить, что это самая большая сумма призовых, которые украинка выиграла в этом сезоне. Всего в 2018 году она заработала более 5,23 миллиона долларов. А за карьеру эта сумма перевалила за отметку 12,6 миллиона долларов.

      В этом году, помимо призовых за победу в Итоговом турнире WTA, Свитолина также получила 266 тысяч долларов за выход в 1/16 финала US Open, почти 153 тысячи за вылет в третьем круге Roland Garros, более 628 тысяч долларов за победу на турнире в Риме, более 167 тысяч долларов за четвертьфинал в Майами, 651 тысячу долларов за победу в Дубае, почти 334 тысячи за выход в четвертьфинал Australian Open и свыше 190 тысяч долларов за победу на турнире в Брисбене. Кроме того, еще были меньшие призовые за другие турниры.

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      Теги: Спорт Теннис Элина Свитолина Деньги
      Источник: 24 Канал
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