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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Сколько женщин не получают удовольствия от секса: неожиданные данные

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Почти половина женщин не получают наслаждения от секса
Почти половина женщин не получают наслаждения от секса / scoopnest.com

Британские ученые провели исследование и установили, что одна женщина из трех получает наслаждение от секса.

В эксперименте Департамента общественного здоровья Великобритании приняли участие около семи тысяч женщин, пишет Daily Mail.

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Исследование показало, что 42% женщин разного возраста не довольны сексом, наименее счастливыми являются женщины в возрасте от 25 до 34 лет.

Почти половина молодых женщин не получают удовольствие от секса, тогда как менее трети женщин в возрасте 55-64 лет имеют гораздо больше удовольствия.

Эксперимент выявил, что треть женщин имеют проблемы с репродуктивной системой, в частности, бесплодие, периодические боли и менопаузу.

У 81% женщин в возрасте от 16 лет возникали проблемы с системой половых органов.

К слову, американские ученые провели исследования и установили, что проблемы с эрекцией увеличивают риск развития инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Секс
Источник: 24 Канал
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