Сколько зрителей пришло на НСК "Олимпийский" во время финала ЛЧ: потрясающие цифры

За несколько дней до финала Лиги чемпионов появилась информация о том, что по инициативе доблестных чиновников ФФУ, федерация футбола реализовывала свою квоту благодаря спекулянтам, которые в свою очередь завышали цены на билеты. Однако были и другие схемы перекупщиков.

61 561 – столько зрителей присутствовало на НСК "Олимпийский" во время финала Лиги чемпионов.

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При том, что специально под специфику проведения финала Лиги чемпионов вместимость стадиона уменьшили до 63 тысяч. 63 170 зрителей поместилось на трибунах во время финала Чемпионата Европы, 1 июля 2012 года, когда испанцы разгромили итальянцев.

Испанцы разгромили итальянцев в 2012 году

Рекорд же посещаемости отреставрированного Олимпийского, номинальная вместимость которого более 70 050, установлен во время того же Евро. За четвертьфиналом между Англией и Италией наблюдали 64 340 зрителей. 64 290 зрителей стали свидетелями дубля Шевченко в ворота шведов.

Украина – Швеция, 2:1

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