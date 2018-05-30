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УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Сколько зрителей пришло на НСК "Олимпийский" во время финала ЛЧ: потрясающие цифры

290 Читати новину українською

За несколько дней до финала Лиги чемпионов появилась информация о том, что по инициативе доблестных чиновников ФФУ, федерация футбола реализовывала свою квоту благодаря спекулянтам, которые в свою очередь завышали цены на билеты. Однако были и другие схемы перекупщиков.

61 561 – столько зрителей присутствовало на НСК "Олимпийский" во время финала Лиги чемпионов.

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При том, что специально под специфику проведения финала Лиги чемпионов вместимость стадиона уменьшили до 63 тысяч. 63 170 зрителей поместилось на трибунах во время финала Чемпионата Европы, 1 июля 2012 года, когда испанцы разгромили итальянцев.

Іспанці розгромили італійців у 2012 році

Испанцы разгромили итальянцев в 2012 году

Рекорд же посещаемости отреставрированного Олимпийского, номинальная вместимость которого более 70 050, установлен во время того же Евро. За четвертьфиналом между Англией и Италией наблюдали 64 340 зрителей. 64 290 зрителей стали свидетелями дубля Шевченко в ворота шведов.

Україна – Швеція

Украина – Швеция, 2:1

Полный выпуск программы "Вести.UA" – смотрите здесь.

Теги: Новости Украины Новости Киева Лига чемпионов
Источник: 24 Канал
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