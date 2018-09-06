Скончался известный американский актер, который играл в "Терминаторе"

Умер американский актер Кристофер Лоуфорд, который также является племянником 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди. Мужчине было 63 года.

Об этом сообщает TMZ.

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Отмечается, что трагедия произошла в студии йоги, где его обнаружили мертвым. По предварительным данным, смерть произошла по "естественным причинам".

Кристофер Лоуфорд является известным благодаря ролям, в частности, в таких картинах: "Терминатор-3: Восстание машин", "Крутые ребята", "Байки из склепа", "В прямом эфире с Ларри Кингом", "Все мои дети", "Больница общего профиля".

Также он работал как журналист в издании EXTRA и писал книги, одна из которых – "Симптомы снятия" – стала бестселлером по версии New York Times.

Напомним, недавно также умер один из создателей легендарных комиксов Marvel Гэри Фридрих. Ему было 75 лет.