Умер президент крупнейшего фестиваля комиксов Джон Роджерс
В субботу, 10 ноября, умер президент крупнейшего международного фестиваля комиксов Comic-Con Джон Роджерс в возрасте 58-ти лет.
Об этом сообщили на официальном аккаунте Comic-Con в Twitter.
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Известно, что причиной смерти президента Comac-Con Роджерса стал рак мозга.
Джон Роджерс был неизменным президентом фестиваля 32 года. Благодаря ему ежегодно увеличивалось количество поклонников фестиваля, который стал крупнейшим и самым престижным фестивалей такого рода в мире.
У него остались жена, сестра и брат. Вместо цветов семья предложила сделать пожертвования Американской ассоциации опухоли головного мозга или Американскому союзу гражданских свобод,
– сказано в сообщении.
Поклонники фестиваля комиксов с большим сожалением отреагировали на новость о смерти Роджерса, отметив, что его любовь к делу была безграничной. Некоторые даже заговорили об открытии зала в честь президента в музее фестиваля.
Что известно о Comic-Con?
Это международная ежегодная выставка комиксов, проходящая в городе Сан-Диего (США) уже почти 50 лет. Также фестиваль включает в себя элементы, связанные с телесериалами, аниме и видеоиграми. За годы своего существования она сумела найти поклонников и последователей по всему миру.