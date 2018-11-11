Умер президент крупнейшего фестиваля комиксов Джон Роджерс

В субботу, 10 ноября, умер президент крупнейшего международного фестиваля комиксов Comic-Con Джон Роджерс в возрасте 58-ти лет.

Об этом сообщили на официальном аккаунте Comic-Con в Twitter.

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Известно, что причиной смерти президента Comac-Con Роджерса стал рак мозга.

It is with profound sadness that we announce the passing of John Rogers, President of Comic-Con.



John died on Saturday, November 10, 2018 as a result of complications from glioblastoma, an aggressive form of brain cancer. pic.twitter.com/qQnLsCvIjH — San Diego Comic-Con (@Comic_Con) 10 листопада 2018 р.

Джон Роджерс был неизменным президентом фестиваля 32 года. Благодаря ему ежегодно увеличивалось количество поклонников фестиваля, который стал крупнейшим и самым престижным фестивалей такого рода в мире.

У него остались жена, сестра и брат. Вместо цветов семья предложила сделать пожертвования Американской ассоциации опухоли головного мозга или Американскому союзу гражданских свобод,

– сказано в сообщении.

John Rogers is survived by his wife Janet Tait, sister Barbara, and his brother David. In lieu of flowers the family suggests donations to The American Brain Tumor Association or the American Civil Liberties Union. — San Diego Comic-Con (@Comic_Con) 10 листопада 2018 р.

Поклонники фестиваля комиксов с большим сожалением отреагировали на новость о смерти Роджерса, отметив, что его любовь к делу была безграничной. Некоторые даже заговорили об открытии зала в честь президента в музее фестиваля.

Что известно о Comic-Con?

Это международная ежегодная выставка комиксов, проходящая в городе Сан-Диего (США) уже почти 50 лет. Также фестиваль включает в себя элементы, связанные с телесериалами, аниме и видеоиграми. За годы своего существования она сумела найти поклонников и последователей по всему миру.