15:35
11 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
      Вєсті Кремля
      18:21, 10 ноября
      Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука
      Вєсті.UA
      18:46, 10 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Умер президент крупнейшего фестиваля комиксов Джон Роджерс

      34 Читати новину українською
      Умер президент крупнейшего фестиваля комиксов Comic-Con Джон Роджерс
      Умер президент крупнейшего фестиваля комиксов Comic-Con Джон Роджерс / Фото из соцсетей

      В субботу, 10 ноября, умер президент крупнейшего международного фестиваля комиксов Comic-Con Джон Роджерс в возрасте 58-ти лет.

      Об этом сообщили на официальном аккаунте Comic-Con в Twitter.

      Читайте также: Умерла известная украинская актриса Юлия Волчкова

      Известно, что причиной смерти президента Comac-Con Роджерса стал рак мозга.

      Джон Роджерс был неизменным президентом фестиваля 32 года. Благодаря ему ежегодно увеличивалось количество поклонников фестиваля, который стал крупнейшим и самым престижным фестивалей такого рода в мире.

      У него остались жена, сестра и брат. Вместо цветов семья предложила сделать пожертвования Американской ассоциации опухоли головного мозга или Американскому союзу гражданских свобод,
      – сказано в сообщении.

      Поклонники фестиваля комиксов с большим сожалением отреагировали на новость о смерти Роджерса, отметив, что его любовь к делу была безграничной. Некоторые даже заговорили об открытии зала в честь президента в музее фестиваля.

      Что известно о Comic-Con?
      Это международная ежегодная выставка комиксов, проходящая в городе Сан-Диего (США) уже почти 50 лет. Также фестиваль включает в себя элементы, связанные с телесериалами, аниме и видеоиграми. За годы своего существования она сумела найти поклонников и последователей по всему миру.

      Теги: LifeStyle Новости культуры Новости США Потери
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      сегодня , 12:00 Чому населення "ДНР" та "ЛНР" таки піде на "вибори"
      Артем Овдієнко
      Романтичный Джек или отчаянный Хью: кто ты из персонажей Леонардо Ди Каприо?
      сегодня , 10:35 Романтичный Джек или отчаянный Хью: кто ты из персонажей Леонардо Ди Каприо?
      503
      Первая мировая: забытая война украинской истории
      сегодня , 10:01 Первая мировая: забытая война украинской истории
      Євгенія Мазур
      Сьогодні під час псевдовиборів окупанти можуть влаштувати масштабні теракти
      сегодня , 09:30 Сьогодні під час псевдовиборів окупанти можуть влаштувати масштабні теракти
      Дмитро Снєгирьов
      Главные новости 10 ноября: псевдовыборы на Донбассе, Усик победил Беллью
      сегодня , 09:03 Главные новости 10 ноября: псевдовыборы на Донбассе, Усик победил Беллью
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Внучка Елизаветы II засветила белье во время королевской свадьбы: пикантные фото
       12 октября , 22:03
      Падение вертолета владельца "Лестера": стало известно, кто был с ним на борту
       28 октября , 16:57
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук