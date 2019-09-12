В Киеве "скорая" с больным ребенком попала в ДТП: фото, видео

В Киеве на улице Вадима Гетьмана произошла авария с участием кареты скорой помощи, с ребенком на борту. К счастью, обошлось без жертв.

По информации издания "Информатор", авария произошла ночью, когда "скорая" направлялась в больницу и протаранила легковушку Peugeot.

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А все потому, что легковушка не пропустила "скорую", хоть та и ехала с включенным сигналом. Правда, по встречной полосе.



"Скорая" с больным в салоне направлялась в больницу / Фото "Информатор​"

"Скорая" врезалась в легковушку / Фото "Информатор"

Водитель Peugeot убеждает, он просто не разглядел скорую, когда пытался осуществить маневр.

К счастью, все отделались лишь испугом. Больного ребенка доставила в больницу другая карета скорой помощи.



Поврежденная легковушка / Фото "Информатор"



К счастью, погибших в ДТП нет / Фото "Информатор​"

ДТП с участием "скорой" в Киеве: смотрите виде​о