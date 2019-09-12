10:33
12 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Фильм "Пила" по-русски. Рогозин начал экономить
      Вєсті Кремля
      21:22, 11 сентября
      Вести.UA: Теплые разговоры Зеленского с Коломойским. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:06, 11 сентября
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, 11 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК APPLE

      В Киеве "скорая" с больным ребенком попала в ДТП: фото, видео

      84 Читати новину українською
      ДТП в Киеве
      ДТП в Киеве / Информатор

      В Киеве на улице Вадима Гетьмана произошла авария с участием кареты скорой помощи, с ребенком на борту. К счастью, обошлось без жертв.

      По информации издания "Информатор", авария произошла ночью, когда "скорая" направлялась в больницу и протаранила легковушку Peugeot.

      К слову: Школьника на высокой скорости сбила машина – его спас рюкзак: видео

      А все потому, что легковушка не пропустила "скорую", хоть та и ехала с включенным сигналом. Правда, по встречной полосе.

      швидка дтп київ
      "Скорая" с больным в салоне направлялась в больницу / Фото "Информатор​"

      дтп швидка київ

      "Скорая" врезалась в легковушку / Фото "Информатор"

      Водитель Peugeot убеждает, он просто не разглядел скорую, когда пытался осуществить маневр.

      К счастью, все отделались лишь испугом. Больного ребенка доставила в больницу другая карета скорой помощи.

      дтп швидка київ
      Поврежденная легковушка / Фото "Информатор"

      дтп швидка київ
      К счастью, погибших в ДТП нет / Фото "Информатор​"

      ДТП с участием "скорой" в Киеве: смотрите виде​о

       

      blog_ava
      Завтрак в микроволновке: три вкусных рецепта
      сегодня
      1457
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      США готуються до військового протистояння з Росією та Китаєм, – Presstv
      сегодня , 08:40 США готуються до військового протистояння з Росією та Китаєм, – Presstv
      Світові Медіа 823
      Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      сегодня , 08:20 Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      Ірина Поліщук 1053
      Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      11 сентября , 16:30 Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      651
      Главные новости 11 сентября: наказание за незаконное обогащение и подозреваемый в MH17 Цемах
      сегодня , 08:01 Главные новости 11 сентября: наказание за незаконное обогащение и подозреваемый в MH17 Цемах
      755
      Невыносимая вонь, штурмовики с детства и поиск украинских загранпаспортов: новости Крымнаша
      11 сентября , 22:00 Невыносимая вонь, штурмовики с детства и поиск украинских загранпаспортов: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1944
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук