Скоро будет во всех областях: Зеленский рассказал о медицинском оборудовании, которое везут

Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта записал свое традиционное обращение относительно эпидемии коронавируса и ситуации в Украине. Он рассказал, что в Украину просто в момент обращения летят самолеты из Южной Кореи и Китая, которые должны доставить медицинское оборудование и тесты на коронавирус.

После прибытия самолета из Китая экипаж лишь немного отдохнет, а потом вылетит со следующей партией, заявил Владимир Зеленский.

Важно Зеленский обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса в Украине: главное

Оба самолета, которые летят с медицинским оборудованием из Азии, уже 27 марта должны приземлиться в Украине. В частности, в Украину привезут:

Оба самолеты, которые летят с медицинским оборудованием из Азии, уже 27 марта должны приземлиться в Украине. В частности, в Украину привезут:

200 тысяч тест-систем ПЦР;

200 тысяч специальных медицинских респираторов;

защитные костюмы для врачей;

аппараты искусственной вентиляции легких;

защитные маски для аптек.

После возвращения, отстоя и незначительного отдыха нашего экипажа, самолет сразу отправится в Китай за следующей партией. Дальнейшая доставка будет осуществляться именно в таком режиме,

– заявил Владимир Зеленский.

Президент также заявил, что в Украине запущено производство многоразовых защитных костюмов. Первая партия будет готова уже через трое суток.

"Сегодня в регионы Украины отправляются 10 тысяч защитных респираторов. Мы нашли более 5 миллионов одноразовых перчаток", – подчеркнул президент.

По его словам, уже в ночь на 27 марта их всех доставят в области вместе с необходимыми расходными материалами для аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.

В каждую областную лабораторию распределены реагенты для того, чтобы осуществлять ПЦР-диагностику на местах. Лучшие украинские вирусологи уже консультируют коллег из областных лабораторий,

– резюмировал Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео