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      Скоро будет во всех областях: Зеленский рассказал о медицинском оборудовании, которое везут

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      Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта записал свое традиционное обращение относительно эпидемии коронавируса и ситуации в Украине. Он рассказал, что в Украину просто в момент обращения летят самолеты из Южной Кореи и Китая, которые должны доставить медицинское оборудование и тесты на коронавирус.

      После прибытия самолета из Китая экипаж лишь немного отдохнет, а потом вылетит со следующей партией, заявил Владимир Зеленский.

      Важно Зеленский обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса в Украине: главное

      Оба самолета, которые летят с медицинским оборудованием из Азии, уже 27 марта должны приземлиться в Украине. В частности, в Украину привезут:

      Оба самолеты, которые летят с медицинским оборудованием из Азии, уже 27 марта должны приземлиться в Украине. В частности, в Украину привезут:

      • 200 тысяч тест-систем ПЦР;
      • 200 тысяч специальных медицинских респираторов;
      • защитные костюмы для врачей;
      • аппараты искусственной вентиляции легких;
      • защитные маски для аптек.

      После возвращения, отстоя и незначительного отдыха нашего экипажа, самолет сразу отправится в Китай за следующей партией. Дальнейшая доставка будет осуществляться именно в таком режиме,
      – заявил Владимир Зеленский.

      Президент также заявил, что в Украине запущено производство многоразовых защитных костюмов. Первая партия будет готова уже через трое суток.

      "Сегодня в регионы Украины отправляются 10 тысяч защитных респираторов. Мы нашли более 5 миллионов одноразовых перчаток", – подчеркнул президент.

      По его словам, уже в ночь на 27 марта их всех доставят в области вместе с необходимыми расходными материалами для аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.

      В каждую областную лабораторию распределены реагенты для того, чтобы осуществлять ПЦР-диагностику на местах. Лучшие украинские вирусологи уже консультируют коллег из областных лабораторий,
      – резюмировал Зеленский.

      Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики
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