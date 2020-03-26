Скоро будет во всех областях: Зеленский рассказал о медицинском оборудовании, которое везут
Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта записал свое традиционное обращение относительно эпидемии коронавируса и ситуации в Украине. Он рассказал, что в Украину просто в момент обращения летят самолеты из Южной Кореи и Китая, которые должны доставить медицинское оборудование и тесты на коронавирус.
После прибытия самолета из Китая экипаж лишь немного отдохнет, а потом вылетит со следующей партией, заявил Владимир Зеленский.
Важно Зеленский обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса в Украине: главное
Оба самолета, которые летят с медицинским оборудованием из Азии, уже 27 марта должны приземлиться в Украине. В частности, в Украину привезут:
Оба самолеты, которые летят с медицинским оборудованием из Азии, уже 27 марта должны приземлиться в Украине. В частности, в Украину привезут:
- 200 тысяч тест-систем ПЦР;
- 200 тысяч специальных медицинских респираторов;
- защитные костюмы для врачей;
- аппараты искусственной вентиляции легких;
- защитные маски для аптек.
После возвращения, отстоя и незначительного отдыха нашего экипажа, самолет сразу отправится в Китай за следующей партией. Дальнейшая доставка будет осуществляться именно в таком режиме,
– заявил Владимир Зеленский.
Президент также заявил, что в Украине запущено производство многоразовых защитных костюмов. Первая партия будет готова уже через трое суток.
"Сегодня в регионы Украины отправляются 10 тысяч защитных респираторов. Мы нашли более 5 миллионов одноразовых перчаток", – подчеркнул президент.
По его словам, уже в ночь на 27 марта их всех доставят в области вместе с необходимыми расходными материалами для аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.
В каждую областную лабораторию распределены реагенты для того, чтобы осуществлять ПЦР-диагностику на местах. Лучшие украинские вирусологи уже консультируют коллег из областных лабораторий,
– резюмировал Зеленский.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео