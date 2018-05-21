08:59
21 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
18°C 7°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    25°C 12°C
  • четверг
    27°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, 19 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, 19 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

"Скоро пляжа не будет вообще": появились новые печальные фото из оккупированного Крыма

91 Читати новину українською
С безлюдных пляжей Крыма воруют песок
С безлюдных пляжей Крыма воруют песок / Фото из открытых источников

В сети показали новые фото из аннексированного Россией Крыма, на которых продемонстрировано, какие впечатляющие негативные последствия постигли полуостров после оккупации. В частности, на фото показан пляж поселка городского типа Заозерное, который с каждым годом "мельчает" из-за хищения песка в больших размерах.

Соответствующие фото были опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

Читайте также: Безлюдные пляжи оккупированного Крыма: в сети показали новые грустные фото

"Евпатория Заозерное. Скоро вообще пляжа не останется, раньше так нагло песок не воровали! Так процветает Крым", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что сваи, которые, как видно на фото, торчат из песка, раньше никогда не были заметны, а от навеса до моря было не меньше 3-5 метров.

Отметим, эти фото вызвали шквал негодования у пользователей сети, которые считают, что только оккупанты уничтожают Крым и его природу.


В оккупированном Крыму у моря воруют песок, из-за чего "исчезают" пляжи


В оккупированном Крыму "уменьшаются" пляжи

 

Теги: Новости России Экология Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук