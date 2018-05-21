"Скоро пляжа не будет вообще": появились новые печальные фото из оккупированного Крыма

В сети показали новые фото из аннексированного Россией Крыма, на которых продемонстрировано, какие впечатляющие негативные последствия постигли полуостров после оккупации. В частности, на фото показан пляж поселка городского типа Заозерное, который с каждым годом "мельчает" из-за хищения песка в больших размерах.

Соответствующие фото были опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

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"Евпатория Заозерное. Скоро вообще пляжа не останется, раньше так нагло песок не воровали! Так процветает Крым", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что сваи, которые, как видно на фото, торчат из песка, раньше никогда не были заметны, а от навеса до моря было не меньше 3-5 метров.

Отметим, эти фото вызвали шквал негодования у пользователей сети, которые считают, что только оккупанты уничтожают Крым и его природу.



В оккупированном Крыму у моря воруют песок, из-за чего "исчезают" пляжи



В оккупированном Крыму "уменьшаются" пляжи